Modi: క్రిస్మస్‌ వేడుకల్లో మోదీ.. కెథడ్రల్‌ చర్చిలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసిన దేశ ప్రధాని..!

Modi Christmas Celebrations 2026 Photos: దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు క్రిస్మస్ వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా ఢిల్లీలోని కెథడ్రల్‌ చర్చిలో ఆయన ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ఢిల్లీలోని కెథడ్రల్‌ చర్చి ఆఫ్ ద రిడంప్షన్‌లో ఆయన క్రిస్మస్ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. క్రిస్మస్ పూర్తి సమాజంలో సామరస్యం.. సద్భావాన్ని ప్రేరేపిస్తుందని పేర్కొన్నారు. 
 
 ఢిల్లీ కెథడ్రల్‌ చర్చిలో దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన పాల్గొని క్రిస్మస్‌ స్పూర్తి సమాజంలో సామరస్యం సద్భావాన్ని ప్రేరేపిస్తుందన్నారు.  

 అంతకుముందే ఎక్స్‌ వేధికగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలందరికి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. శాంతి సామరస్యంగా ఉండాలని ఆయన తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గురువారం డిసెంబర్ 25వ తేదీ జీసస్ పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకుంటారు  

 రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మూ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ పర్వదినాన దేశ పౌరులకు ముఖ్యంగా.. క్రైస్తవ సమాజంలో సోదర, సోదరీమణులకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అని ట్వీట్‌ చేశారు  

 ఇక క్రిస్మస్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తారు. ఈరోజు పండుగ సెలవులు కూడా ఉంటాయి. .విద్యాసంస్థలతో పాటు కార్యాలయాలకు కూడా సెలవులు. డిసెంబర్ 25వ తేదీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జీసస్ క్రైస్ట్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జరుపుకుంటారు.  

 నాలుగో శతాబ్దంలో క్రిస్మస్ అధికారికంగా ఒక క్రిస్టియన్ ఫెస్టివల్ గా గుర్తించారు. మొదట్లో కేవలం యూరప్ లో ఈ క్రిస్మస్ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈరోజు క్రిస్మస్ ట్రీ అందరి ఇళ్లలో ఏర్పాటు చేసుకుంటారు.  

 ప్రత్యేకంగా ఈ క్రిస్మస్ ట్రీ ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. గిఫ్టులు ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. క్యారల్స్ పాడతారు, అంతేకాదు కుటుంబం అంతా ఒక దగ్గర చేరి క్రిస్మస్ వేడుకలు వైభవంగా జరుపుకుంటారు. ఆ మరుసటి రోజు బాక్సింగ్ డే కూడా నిర్వహిస్తారు.

