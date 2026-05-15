/PM Modi in UAE: UAE తో భారత్ కీలక ఒప్పందాలు.. డిఫెన్స్, గ్యాస్ సప్లై, ఆయిల్ రిజర్వ్స్.. మోదీ మైండ్ బ్లోయింగ్ మూవ్..!!

Oil Reserves to LPG supply: భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అబుదాబి పర్యటన సందర్భంగా యూఏఈ, భారత్ ల మధ్య పలు కీలక ఒప్పందాలు కుదిరాయి. ఎల్పీజీ సరఫరాలపై ఒప్పందంతోపాటు, దేశ రక్షణ చట్రంపై కూడా ఒప్పందం కుదిరింది. ప్రధాని మోదీ అబుదాబి టూర్ లోని పలు కీలక అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం.
భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఐదు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా.. యునైటేడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ రాజధాని అబుదాబికి శుక్రవారం చేరుకున్నారు. అక్కడి అధ్యక్షుడు షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ మోదీకి ఘనస్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఇద్దరు నేతల మధ్య ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిగాయి.
ఈ చర్చల్లో ముఖ్యంగా రక్షణ, ఇంధన రంగాలతోపాటు పలు కీలక రంగాల్లో ముఖ్యమైన ఒప్పందాలపై ఇరు నేతలు సంతకాలు చేశారు. ఈ ఒప్పందాలు ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక రక్షణ భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ పై ఒప్పందం కుదురినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ రెండు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక పెట్రోలియం నిల్వల ఏర్పాటు ఒక అవగాహన ఒప్పందం కూడా కుదిరింది. దీంతోపాటుగా ఎల్పీజీ సరఫరాపై ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పందం కూడా కుదిరింది. వడినార్ లో షిప్ రిపేర్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుపై ఒక ఎంఓయూ కుదిరింది. అదే సమయంలో ఇండియన్ ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆర్ బిఎల్ బ్యాంక్, సమ్మాన్ క్యాపిటల్స్ లో 5 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఇక యూఏఈ అధ్యక్షుడు షేక్ మహమ్మద్ బిన్ జాయెద్తో ప్రతినిధి బృందం స్థాయి చర్చల సందర్భంగా.. ప్రధాని మోదీ ఆయనకు లభించిన ఘన స్వాగతానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మీరు చెప్పినట్లుగా.. నేను నా రెండవ ఇంటికి వచ్చాను.. అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఈ అనుభూతి నా జీవితంలో ఒక గొప్ప ఆస్తిగా నిలిచిపోతుంది. ఈ రోజు, మీ వైమానిక దళానికి చెందిన జెట్లు నాకు రక్షణగా వచ్చాయి. ఇది భారత ప్రజలకు దక్కిన గౌరవం.. అని ట్వీట్ చేశారు. యూఏఈ గగనతలంలోకి ప్రధాని మోదీ విమానం ప్రవేశించినప్పుడు.. దానికి రక్షణగా ఆ గల్ఫ్ దేశం తన ఎఫ్-16 విమానాలను పంపింది.
యూఏఈపై ఇటీవల జరిగిన దాడులను ప్రధాని మోదీ ఖండించారు. అవి ఏ రూపంలోనూ ఆమోదయోగ్యం కాదని అన్నారు. యుద్ధ సమయంలో దేశంలో నివసిస్తున్న భారతీయుల భద్రత, శ్రేయస్సును నిర్ధారించినందుకు ఆయన యూఏఈకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఈ క్లిష్ట సమయాల్లో.. మీరు యూఏఈలో నివసిస్తున్న భారతీయ సమాజం పట్ల ఆందోళన.. శ్రద్ధ చూపించారు. మీరు వారిని కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసుకున్నందుకు యూఏఈ ప్రభుత్వానికి, మీ రాజకుటుంబానికి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల ప్రభావం ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనిపిస్తోంది. సమస్యల పరిష్కారానికి భారత్ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ప్రపంచ ఇంధన, వాణిజ్య మార్గాల వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేస్తూ.. హెర్ముజ్ జలసంధి స్వేచ్ఛగా తెరవాల్సిన అవసరం ఉందని అంతర్జాతీయ చట్టానికి కట్టుబడి ఉండాల్సిన అవసరాన్ని మోదీ నొక్కి చెప్పారు.
అబుదాబి పర్యటన అనంతరం మోదీ నెదర్లాండ్స్ లో పర్యటించనున్నారు. అక్కడ డచ్ ప్రధాని రాజ్ జెట్టెన్ తో చర్చలు జరపడంతోపాటు కింగ్ విల్లెం అలెగ్జాండర్ క్విన్ మాక్సిమాలను కలవనున్నారు. సెమీకండక్టర్లు, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, రక్షణ, ఆవిష్కరణలను, నీటి నిర్వహణ వంటి పలు కీలక అంశాలపై చర్చించనున్నారు. మే 19న ఓస్లోలో జరిగే మూడవ భారత్ నార్డిక్ సదస్సులో మోదీ పాల్గొంటారు. ఈ సదస్సులో డెన్మార్క్, ఫిన్లాండ్, ఐస్ లాండ్, స్వీడన్ దేశాల నాయకులు కూడా పాల్గొంటారు.