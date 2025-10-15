English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • PM Scheme: రైతులకు ప్రధాని మోదీ 'దీపావళి కానుక'.. కొత్త స్కీముతో నేరుగా ఆర్థిక సాయం..!!

PM Scheme: రైతులకు ప్రధాని మోదీ 'దీపావళి కానుక'.. కొత్త స్కీముతో నేరుగా ఆర్థిక సాయం..!!

Prime Minister's Dhan Dhanya Krishi Yojana: రైతులకు మరొక శుభవార్త అందించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. దేశంలోని రైతుల సంక్షేమం పట్ల ఎప్పుడూ కట్టుబడితో ఉన్న మోదీ సర్కార్, మరో కీలకమైన పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రధాన్ మంత్రి ధన్ ధన్య కృషి యోజన పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ పథకం, తక్కువ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఉన్న జిల్లాల్లో రైతుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చే దిశగా ముందడుగుగా నిలవనుంది.
1 /5

2025-26 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ పథకాన్ని ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడం, ఉత్పత్తిని పెంచడం, పంటల వైవిధ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం,  రైతులకు నేరుగా ఆర్థిక మద్దతు అందించడం ఈ యోజన ప్రధాన లక్ష్యాలు. ఈ పథకం ద్వారా 17 మిలియన్లకుపైగా రైతులు లబ్ధి పొందబోతున్నారు.

2 /5

ధన్ ధన్య కృషి యోజన కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.24,000 కోట్ల భారీ నిధులను ఆరు సంవత్సరాల పాటు కేటాయించింది. ప్రారంభ దశలో దేశంలోని 100 జిల్లాలను ఎంపిక చేశారు. వీటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శ్రీ సత్యసాయి, అనంతపూర్, అల్లూరి సీతారామ రాజు, అన్నమయ్య జిల్లాలు ఉన్నాయి. అలాగే అస్సాం, బీహార్, ఛత్తీస్‌గఢ్, గోవా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ పథకం అమలు కానుంది.

3 /5

ఈ యోజన ద్వారా రైతులకు విశ్వసనీయమైన నీటిపారుదల సౌకర్యాలు అందుతాయి. పంచాయతీ, బ్లాక్ స్థాయిలో పంటల కోత తర్వాత నిల్వ సదుపాయాలు అభివృద్ధి చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, రైతులకు తక్షణ, దీర్ఘకాలిక వ్యవసాయ రుణాలు సులభంగా అందించడానికి ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతుంది. ఈ చర్యలతో పంటల ఉత్పత్తి మాత్రమే కాకుండా, రైతుల ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరగనుంది.

4 /5

మోదీ సర్కార్ రైతుల పట్ల చూపుతున్న నిబద్ధత ఈ పథకం ద్వారా మరోసారి ప్రతిఫలిస్తోంది. వ్యవసాయ రంగం స్థిరత్వాన్ని పెంచి, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు నూతన ఊపుని ఇచ్చేలా ఈ యోజన రూపుదిద్దుకుంది. తక్కువ ఫలితమిచ్చే ప్రాంతాల్లో ఉత్పాదకతను పెంచడం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ విప్లవానికి ఇది దారితీస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

5 /5

మొత్తంగా చూస్తే, ప్రధాన్ మంత్రి ధన్ ధన్య కృషి యోజన రైతుల భవిష్యత్తుకు బలమైన ఆధారం కానుంది. ఇది కేవలం ఒక పథకం మాత్రమే కాదు, రైతుల సంక్షేమాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న మోదీ ప్రభుత్వ దృఢ సంకల్పానికి నిదర్శనం. రైతు బలపడితే దేశం బలపడుతుందనే నమ్మకంతో ఈ పథకం రూపుదిద్దుకుంది.

Farmers Scheme Modi farmers scheme Money scheme for farmers New PM scheme Pension for farmers scheme PM dhan dhanya yojana PM money Scheme for farmers

Next Gallery

E Vitara SUV: అబ్బబ్బ మాములుగా లేదు భయ్యా.. మారుతి సుజుకి E Vitara SUV ఫీచర్స్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!