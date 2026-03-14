PM Modi Plants: ఒక్కసారి ఈ మొక్క నాటితే 25ఏళ్ల పాటు డబ్బే డబ్బు.. మోదీ మెచ్చిన ఈ సాగు గురించి తెలుసుకోండి..!!

PM Modi Plants Sindoor Tree: దేశంలో రైతులకు స్థిరమైన ఆదాయం అందించే పంటలపై చర్చ పెరుగుతున్న సమయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన మొక్క మళ్లీ ప్రాధాన్యం పొందుతోంది. అదే సిందూర మొక్క. ఇటీవల భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన ఢిల్లీ అధికారిక నివాసంలో ఈ మొక్కను నాటడంతో దీనిపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని భుజ్ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళలు ఈ మొక్కను ప్రధానికి బహుమతిగా అందించడంతో ఇది వార్తల్లో నిలిచింది.
శాస్త్రీయంగా ఈ మొక్కను బిక్సా ఒరెల్లానా అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా ఇది పొదలాగా పెరిగే మొక్క. దీని విత్తనాలపై ఉండే ఎరుపు-నారింజ రంగు పూత ప్రత్యేకతగా ఉంటుంది. ఈ విత్తనాల నుండి సహజ రంగును తయారు చేస్తారు. భారతీయ సంప్రదాయంలో వివాహిత మహిళలు ధరించే సిందూరం రంగును పోలి ఉండటం వల్ల దీనిని సిందూర మొక్కగా పిలుస్తారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా సహజ రంగులకు డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ మొక్కకు కూడా మంచి ప్రాధాన్యం లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా వెన్న, చీజ్ వంటి ఆహార పదార్థాలకు సహజ రంగు ఇవ్వడానికి అనేక దేశాల్లో ఈ మొక్క విత్తనాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. రసాయన రంగుల కంటే ప్రకృతి సిద్ధమైన రంగులను ఉపయోగించాలనే ధోరణి పెరగడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీని డిమాండ్ పెరుగుతోంది.

సిందూర మొక్క సాగు విధానం కూడా చాలా సులభం. ఒక ఎకరంలో సుమారు 500 నుంచి 1000 మొక్కలను నాటవచ్చు. మొక్కల మధ్య దూరాన్ని బట్టి సంఖ్య మారుతుంది. ఈ మొక్కలకు ఎక్కువ నీరు అవసరం ఉండదు. నిర్వహణ ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

ఈ పంట ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీర్ఘకాలం  ఆదాయం ఇవ్వడం. సాధారణంగా మొక్కలను నాటిన తర్వాత సుమారు 14 నెలలకే మొదటి దిగుబడి ప్రారంభమవుతుంది. మూడో సంవత్సరం నుంచి పూర్తిస్థాయి దిగుబడి లభిస్తుంది. ఒకసారి ఈ మొక్కలను నాటితే సుమారు 20 నుంచి 25 సంవత్సరాల వరకు నిరంతరంగా పంట ఇస్తాయి.

ఒక ఎకరంలోని మొక్కల నుంచి సంవత్సరానికి సుమారు 500 కిలోల విత్తనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కిలో విత్తనాల ధర రూ.300 ఉంది. ఈ లెక్కన రైతులు ఎకరానికి సంవత్సరానికి సుమారు రూ.1.5 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. మొదటి ఏడాది నాటే ఖర్చు తప్పితే తరువాత పెద్దగా నిర్వహణ ఖర్చులు ఉండవు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ మొక్కను సులభంగా పండించవచ్చు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వేడి, పొడి వాతావరణం ఈ మొక్క పెరుగుదలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్థానికంగా దీనిని జాఫ్రా లేదా లిప్‌స్టిక్ చెట్టు అని కూడా పిలుస్తారు.

ఈ మొక్క 20°C నుంచి 40°C మధ్య ఉష్ణోగ్రతలో బాగా పెరుగుతుంది. ఎర్ర నేలలు, నల్ల రేగడి నేలలు, నీరు నిల్వ ఉండని నేలలు దీనికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఎక్కువ నీరు అవసరం లేకపోవడంతో వర్షాధార పంటగా కూడా దీన్ని సాగు చేయవచ్చు. కరువు పరిస్థితులను కూడా ఈ మొక్క తట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

తక్కువ పెట్టుబడితో దీర్ఘకాలిక ఆదాయం అందించే పంటగా సిందూర మొక్క రైతులకు మంచి అవకాశంగా మారుతోంది. సరైన మార్కెట్, సాగు పద్ధతులు పాటిస్తే రైతులకు ఇది నిజంగా బంగారు గనిలా మారే అవకాశం ఉంది.

