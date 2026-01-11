English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Somnath Drone Show: ఓంకార మంత్ర పఠనం.. ఆధ్యాత్మిక వైభవం.. సోమనాథుని చెంత మోదీ, గ్రాండ్‌ డ్రోన్‌ షో ఫోటోలు..!

PM Modi Somnath Visit Drone Show Photos: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నిన్న సోమనాథ్ ఆలయాన్ని దర్శించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ నేపథ్యంలో మోదీ వస్తున్న సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు అక్కడ రోడ్లకు ఇరువైపులా బారులు తీరారు. సోమనాథ్ ఆలయంలో జరుగుతున్న స్వాభిమాన్‌‌ పర్వ్‌కు ఆయన హాజరయ్యారు. ఈ ఆలయంపై దాడి జరిగి వెయ్యేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా ఓంకార మంత్రాన్ని పఠించిన మోదీ అక్కడ భారీ ఎత్తున నిర్వహించిన డ్రోన్‌ షో కూడా వీక్షించారు. ఆ ఫోటోలు చూద్దాం.
 
 ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్‌లోని సోమనాథ్‌ ఆలయాన్ని నిన్ను దర్శించుకున్నారు. ఈ ఆలయం పై దాడి జరిగి వెయ్యేళ్లు పూర్తయిన నేపథ్యంలో అక్కడ సోమనాథ్ స్వాభిమాన్‌ పర్వ్‌ నిర్వహించారు. ఇక పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు హృదయపూర్వకంగా మోదీని స్వాగతించారు ఆయన కోసం రోడ్లపై ఎదురు చూశారు.  

ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఆయన అభివాదం చేస్తూ ఆలయం లోపలికి వెళ్లారు. సోమనాథ్ ఆలయంలో మోదీ సందర్శన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. సోమనాథుని దర్శించుకోవడానికి వెళ్లిన దేశ ప్రధాని అక్కడే కాసేపు కూర్చొన్ని ఒంకారం పఠించారు కూడా.

 ఇక్కడి సర్క్యూట్ హౌస్ లో సోమనాథ్ ఆలయ ట్రస్టు సమావేశం కూడా నిర్వహించారు. అయితే రాత్రి ఈ ఆలయంలో ఓంకార మంత్రాన్ని జపించిన మోదీ దాదాపు 3000 డ్రోన్లతో కూడిన గ్రాండ్ డ్రోన్ షోలో కూడా ఆయన పాల్గొన్నారు. ఆ ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.  

 అయితే ఈ ఫోటోలను కూడా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన ఎక్స్ ఖాతా వేధికగా కూడా పంచుకున్నారు. 'ఈ సాయంత్రం సోమనాథ్‌ ఆలయ ట్రస్ట్‌ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించాను. మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపరచడం, ఈ సోమనాథ్ తీర్థయాత్రను మరింత చిరస్మరణీయంగా మార్చడం వివిధ అంశాలను సమావేశంలో సమీక్షించాం' అని రాసుకొచ్చారు.  

సోమనాథుని దర్శించుకున్న ప్రధానమంత్రి మోదీ , ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఓంకార మంత్రాన్ని కూడా జపించారు. ఈ ఆలయ సముదాయంలో డ్రోన్‌ షో నిర్వహించారు. మొత్తంగా 3000 డ్రోన్లతో ఆకాశంలో అద్భుతమైన చిత్రాలను సృష్టించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రధానమంత్రి తో పాటు శివుడు, లింగం, సోమనాథ్ ఆలయ దాడి దృశ్యాలు వంటివి కూడా ప్రదర్శించారు.  

 మొత్తంగా 15 నిమిషాల పాటు ఈ షో నిర్వహించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పాటు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ కూడా ఈ సోమనాథ్ ఆలయంలో ప్రత్యక్షంగా డ్రోన్‌ షో వీక్షించారు. బీచ్ లో అద్భుతమైన దృశ్యం చిరస్మరణీయం.  

 సోమనాథ్ ఆలయంలో ఈ స్వాభిమాన్ పర్వ్‌ వేడుకలు జనవరి 8వ తేదీన ప్రారంభమైంది. నేటితో ఈ వేడుకలు పూర్తవుతాయి. అయితే 1026 సంవత్సరంలో ఈ సోమనాథ్ ఆలయం పై గజినీ మహమ్మద్ దాడి చేశారు. ఈ దాడి జరిగి 1000 ఏళ్లు జరిగిన సందర్భంగా సోమనాథ్ స్వాభిమాన్‌ పర్వ్‌ నిర్వహిస్తున్నారు.  

 ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎంతో మంది సాధువులు కూడా సోమనాథ్ ఆలయానికి చేరుకొని 72 గంటల పాటు 'ఓం' జపం చేస్తున్నారు. సోమనాథ్ ఆలయంలో జరిగిన ఈ వేడుక అట్టహాసంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మోదీ రాకతో ఒక్కసారిగా ఈ సోమనాథ్‌ ఆలయ ప్రపంచ దృష్టిని సైతం ఆకట్టుకుంది.  

