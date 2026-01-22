Amrit Bharat Express: తెలుగు రాష్ట్రాలకు కేంద్రం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. రాష్ట్రానికి మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ను కేటాయించింది. ఈ నెల 23న ప్రధాని మోదీ దేశవ్యాప్తంగా కేరళలోని తిరువనంతపురం నుంచి ఈ రైళ్లను జెండా ఊపి ప్రారంభించనున్నారు. ఇందులో ఒక రైలు తిరువనంతపురం నుంచి ఏపీ మీదుగా చర్లపల్లి వరకు సేవలు అందించనుంది.
తెలంగాణకు ఇప్పటికే అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ సేవలు అందిస్తోంది. చర్లపల్లి నుంచి ముజఫర్ పూర్ (బిహార్) ఈ రైలు నడుస్తోంది. తాజాగా మరో రైలును కేంద్రం కేటాయించినట్లు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి, రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఈ ట్రైన్ ఈ రైలు ప్రతి మంగళవారం 17041 నెంబరుతో చర్లపల్లి నుంచి ఉదయం 7.15కు బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు (బుధవారం) మధ్యాహ్నం 2.45కు తిరువనంతపురం చేరుకుంటుంది.
అక్కడి నుంచి 17042 నెంబరుతో బుధవారం సాయంత్రం 5.30కు బయలుదేరి.. గురువారం రాత్రి 11.30 గంటలకు చర్లపల్లికి చేరుకుంటుంది.
తెలంగాణలోని నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, ఏపీలోని సత్తెనపల్లి, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, రేణిగుంట స్టేషన్లలో ఆగనుంది.
ఈ రైలులో ప్రయాణికులకు అనేక సదుపాయాలు అందించనున్నారు. ఫోల్డబుల్ స్నాక్స్ టేబుల్స్, మొబైల్, బాటిల్ హోల్డర్స్, రాత్రివేళల్లో బోగీలో దారి సరిగ్గా కనిపించేలా రేడియం ఫ్లోర్ స్ట్రిప్స్, ఎలక్ట్రో-న్యుమాటిక్ ఫ్లషింగ్తో కూడిన మాడ్రన్ టాయిలెట్స్, దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు, పాంట్రీ కార్ వంటి వసతులు కల్పించారు.