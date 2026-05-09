/Pm modi and Makhanlal Sarkar: 98 ఏళ్ల పెద్దాయన కాళ్లు మొక్కిన ప్రధాని.. మఖన్ లాల్ సర్కార్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటో తెలిస్తే గూస్ బంప్స్ పక్కా..

Pm modi touchers makhanlal sarkar feet: పశ్చిమ బెంగాల్ సువేందు అధికారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాద స్వీకారం కార్యక్రమంలో అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. ప్రధాని మోదీ వేదిక మీద 98 ఏళ్ల పెద్దాయన పాదాలను తాకి మొక్కారు. దీంతో అక్కడి వారంతా షాక్ అయ్యారు. ఆ వ్యక్తిని గురించి తెలుసుకునేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి చూపి స్తున్నారు.
దేశ రాజకీయాల్లో చరిత్రక ఘటన ఆవిష్కృతమైందని చెప్పుకొవచ్చు. గత పదిహేనుళ్లుగా వెస్ట్ బెంగాల్ లో కొనసాగుతున్న మమతా బెనర్జీపాలనకు చెరమ గీతం పాటి ప్రజలు బీజేపీకి 207 సీట్ల భారీ మెజార్టీ అందించారు. ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీని భవానీపూర్లో సువేందు అధికారి చిత్తుగా ఓడించారు.
ఈ క్రమంలో వెస్ట్ బెంగాల్ లో సీఎంగా సువేందు అధికారిగా అవకాశం ఇస్తు బీజేపీ వ్యూహత్మకంగా ముందుకు వెళ్లింది. వెస్ట్ బెంగాల్ లో సంక్లిష్ట రాజకీయాలు, సామాజిక, సంస్థాగత సమీకరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. సువేందు అధికారి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం వేడుక కోల్ కతాలోని బిగ్రేడ్ పరేడ్ గ్రౌండ్ లో జరిగింది. గవర్నర్ ఆర్.ఎన్. రవి ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ వేడుకకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షా తదితర కీలక నేతలు హజరయ్యారు.
అయితే వేదిక మీద అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. ప్రధాని మోదీ వేదిక మీద ఉన్న 98 ఏళ్ల వయసున్న బీజేపీ సీనియర్ కార్యకర్త మఖన్ లాల్ సర్కార్ పాదాలకు నమస్కరించి, ఆయనను ప్రేమతో ఆలింగనం చేసుకున్నారు. దీంతో అక్కడి నేతలు, కార్యకర్తలు ఒక్కసారిగా భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో మఖన్ లాల్ కు బీజేపీ పట్ల ఉన్న నిబద్దత, పార్టీ కోసం చేసిన త్యాగాలు, సేవల్ని మరోసారి ప్రధాని గుర్తు చేసుకున్నారు. మఖన్ లాల్ సర్కార్కు పార్టీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీతో కలిసి కశ్మీర్ లో1952 లో త్రివర్ణ పతాకంను ఎగుర వేసు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు.
అదే విధంగా సిలిగురి సంస్థాగత జిల్లాకు మొట్టమొదటి బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ గా బాద్యతలు కూడా నిర్వహించారు. 1980 లో బీజేపీ ఆవిర్భవించిన తర్వాత పశ్చిమ దివాజ్ పూర్, జల్పాయి గురి, డార్జిలింగ్ జిల్లాలకు సంస్థాగత సమన్వయ కర్త బాధ్యతలు చేపట్టారు. కేవలం ఏడాదిలోనే అనే మంది కార్యకర్తల్ని పార్టీలో చేరేలా చైతన్యంను నింపారు. సాధారణంగా ఒకే పదవిలో రెండేళ్లకు మించి నాయకుడు ఉండని ఆ కాలంలో జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గా ఏడు సంవత్సారాలు పాటు కొనసాగి బీజేపీ పార్టీ పటిష్టత కోసం ఎంతో పాటు పడ్డారు.
గతంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉండగా దేశ భక్తి పాటను పాడినదుకు ఢిల్లీ పోలీసులు మఖన్ లాల్ ను అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో పరిచారు. విచారణ నేపథ్యంలో జడ్జీ క్షమాపణలు చెప్పాలని కోరిన కూడా మఖన్ లాల్ వెనక్కు తగ్గలేదు. కేవలం దేశ భక్తి పాటను మాత్రమే పాడానన్నారు. దీంతో కోర్టులో పాటను పాడాలని జడ్జీ కోరగా పాడి విన్పించారు. దీంతో ఫిదా అయిపోయిన జడ్జీ మఖన్ లాల్ ను తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ ఏర్పాటు చేసి, ప్రయాణ చార్జీల కింద రూ. 100 ఇవ్వాలని కోర్టు పోలీసుల్ని ఆదేశించారు.
దీంతో అప్పట్లో ఈ ఘటనతో పెను సంచలనంగా మారారు. పార్టీ కోసం , సిద్దాంతం కోసం అనేక త్యాగాలు చేసి ఇప్పటికి అనేక మంది కార్యకర్తలకు ఆదర్శంగా నిలిచారు మఖన్ లాల్. ఈ క్రమంలో వేదిక మీద 98 ఏళ్ల వయసులో కూడా పార్టీ సిద్దాంతం, ఆదర్శల పట్ల ఆయనకున్న అకుంఠిత దీక్ష నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ భావొద్వేగంకు గురై ఆయన పాదాలను మొక్కి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు.