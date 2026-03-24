PM Modi: మళ్లీ లాక్ డౌన్.?... రాజ్య సభలో పిడుగు లాంటి ప్రకటన చేసిన మోదీ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Pm modi big alert on iran israel war: దేశ ప్రజలు ఎలాంటి విపత్తులు ఎదుర్కొవడానికైన సిద్దంగా ఉండాలని ప్రధాని రాజ్యసభలో కీలక ప్రకటన చేశారు. మరోవైపు ప్రభుత్వం కూడా ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు.
అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ లు సంయుక్తంగా ఇరాన్ పై విరుచుకు పడుతున్నాయి. గత ఇరవై ఐదు రోజులుగా యుద్దం భీకరంగా కొనసాగుతుంది. మిసైళ్లు,డ్రోన్స్, రాకెట్లు ఆధునిక ఆయుధాలతో ఇరాన్ పై యూఎస్, ఇజ్రాయేల్ లు దాడులు చేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇరాన్ సైతం ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ప్రతీకార దాడుల్ని చేస్తుంది.
ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధిని క్లోజ్ చేసి ప్రపంచ దేశాలకు చమురు సరఫరా కాకుండా చేసి అగ్రరాజ్యంపై ఒత్తిడి తెచ్చేలా ఇరాన్ బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది.ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఐదు రోజుల పాటు యుద్దంకు విరామం ఇస్తున్నట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా దీనిపై ఇరాన్ సైతం కౌంటర్ లు వేసింది. ఈ క్రమంలో దేశంలో ఎల్పీజీ కొరత, చమురు కొరతలు తీవ్రతరం అవుతున్నాయి.
ఎక్కడ చూసిన పెట్రోల్ బంకుల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర సిలిండర్ ల క్యూలు కన్పిస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా పలు చోట్ల బంక్ ల దగ్గర నో స్టాక్ బోర్డ్ లు సైతం కన్పిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో రాజ్యసభలో ప్రధాని మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశంలో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ కు కారణమయ్యాయి. కరోనాలాంటి విపత్తుల్ని ఎదుర్కొన్నామని మోదీ అన్నారు.
ఆ సమయంలో ఎలాగైతే ప్రజంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చి కరోనా మహామ్మారిని ఎదుర్కొన్నామో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా ఇరాన్, యూఎస్ వార్ క్రైసీస్ ను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉండాలన్నారు. ఆత్మనిర్బరతతో ఈ విపత్తును ధైర్యంగా ఎదుర్కొవాలన్నారు. దీని కోసం కేంద్రం ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల కోసం తమ వంతుగా పాటు పడుతుందని అన్నారు. ముఖ్యంగా కార్మికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
ఈ క్రమంలో రాజ్యసభలో చేసిన ప్రకటనతో జనాలు టెన్షన్ పడిపోతున్నారు. మరోసారి లాక్ డౌన్ లాంటి విపత్తులు ఎదుర్కొవాలా..?.. సామానుల కొరత, ఇంధనం దొరక్క పొవడం, రోడ్ల మీద నిర్మానుష్య పరిస్థితులు ఇవన్నిమరల ఎదుర్కొవాలా అంటూ జనాలు భయపడిపోతున్నారు. మరికొంత మంది నిన్ను ప్రధాని మాట్లాడుతూ వ్యూహత్మక చమురు నిల్వలు పెంచుకుంటున్నామన్నారు.
అదే విధంగా ఇతర దేశాల నుంచి చమురు, ఎల్పీజీ ని దిగుమని చేసుకుంటున్నామని, నౌకలు హర్మూజ్ జల సంధిం నుంచి వస్తున్నయని దౌత్యంతో అన్ని రకాలు సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటున్నామని ప్రకటించారు. ఆ ప్రకటన తర్వాత మరల ఒక రోజు వ్యవధిలోనే ఈవిధంగా రాజ్యసభలో మోదీ మాట్లాడటం ఏంటని జనాలు చాలా షాక్ అవుతున్నారు.
ఇక నిత్యవసరాల రేట్లు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతున్నాయి. పలు చోట్ల కావాలని ధరల రెట్లను పెంచి మరీ నిత్యవసరాల వస్తువుల్ని విక్రయిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోదీ ప్రకటనపై దేశంలో తీవ్ర రాజకీయ దుమారంతో పాటు, జనాల్లో ఒక రకమైన పానిక్ సిట్యువేషన్ ఏర్పడిందని చెప్పుకొవచ్చు.