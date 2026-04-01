Modi In Assam: మళ్ళీ పాత రోజుల్లోకి వెళ్ళిన మోదీ..తేయాకు తోటల్లో ప్రధాని సందడి.. అస్సాం చాయ్ రుచిపై ఆసక్తికర పోస్ట్!

PM Modi visits Assam Tea Garden: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన అస్సాం పర్యటనలో భాగంగా ఒక వైవిధ్యమైన అనుభవాన్ని గడిపారు. కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్లో పర్యటించిన అనంతరం.. ఆయన సమీపంలోని ఒక తేయాకు తోటను సందర్శించారు. ఎన్నికల ప్రచార రాలీలకు ముందు ప్రకృతి ఒడిలో కాసేపు గడిపిన మోదీ, అక్కడి అందాలకు ముగ్ధులయ్యారు.
తేయాకు తోటల్లో ప్రధాని సందడి
మళ్ళీ పాత రోజుల్లోకి వెళ్ళిన మోదీ
టీ తోటల్లో ఆకులను తుంచుతున్న మహిళా కార్మికులతో ప్రధాని మోదీ కాసేపు సరదాగా మాట్లాడారు. వారి పనితీరును అడిగి తెలుసుకోవడమే కాకుండా, వారి కష్టసుఖాలను పంచుకున్నారు.
ప్రధాని తమ మధ్యకు వచ్చి సాదాసీదాగా మాట్లాడటంతో అక్కడి కార్మికులు ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను ప్రధాని తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో షేర్ చేస్తూ, "అస్సాం టీ తోటలు చాలా అందంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడి టీ తోటల కార్మికుల కృషి ప్రశంసనీయం" అని కొనియాడారు.
టీ తోటల సందర్శన సందర్భంగా ప్రధాని తన గత స్మృతులను గుర్తు చేసుకున్నట్లు కనిపించింది.
ఒకప్పుడు టీ అమ్మిన వ్యక్తిగా నేడు దేశ ప్రధానిగా టీ తోటల మధ్య నిలబడి ఆయన దిగిన ఫోటోలు నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
అస్సాం పర్యటన ద్వారా అటు ప్రకృతిని, ఇటు స్థానిక పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించేలా మోదీ అడుగులు వేశారు.
కాజీరంగాలో ఏనుగు సవారీ, అస్సాం టీ విశిష్టతను చాటిచెప్పడం ద్వారా ఈ ప్రాంత పర్యాటక రంగానికి పెద్ద పీట వేసినట్లయింది.