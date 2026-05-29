PM Modi WFH: ఉద్యోగులకు మళ్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్.. పీఎం మోదీ పిలుపుతో క్యూ కడుతున్న టాప్ కంపెనీలు.. లిస్ట్ ఇదే!

Written ByBhoomi
Published: May 29, 2026, 02:03 PM IST|Updated: May 29, 2026, 02:03 PM IST

PM Modi WFH: ప్రధాని మోదీ కార్పొరేట్ కంపెనీలు, ప్రొఫెషనల్స్ కు వర్క్ ఫ్రమ్ హోంకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే చాలా కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. దేశంలోని పలు దిగ్గజ కార్పొరేట్ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులకు మళ్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోం లేదా కనీసం వారానికి 2, 3 రోజులు హైబ్రిడ్ మోడల్ ను రీ లాంచ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. 

మోదీ దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ పొదుపు పిలుపు

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల ప్రభావంతో అంతర్జాతీయంగా చమురు రవాణాకు కీలకమైన స్ట్రెయిల్ ఆఫ్ హార్మోజ్ మార్గంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. దీంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. ఈ ప్రభావం మనదేశంపై భారీగా విదేశీ మారక ద్రవ్యం భారం పడుతోంది. ఈ ఇంధన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ పొదుపు పిలుపునిచ్చారు. కోవిడ్ కాలంలో మనం అలవాటు చేసుకున్న డిజిటల్ విధానాలను మళ్లీ అమలు చేయాలని.. ఐటీ ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో వీలైనంత వరకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం, వర్చువల్ మీటింగ్స్ ప్రారంభించాలని కోరారు. 

దిగ్గజ కంపెనీలు ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రం హోం

ప్రధాని పిలుపుతో దేశంలోని పలు దిగ్గజ కంపెనీలు కూడా తమ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రం హోం ప్రకటించాయి. ఇప్పటి వరకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ప్రకటించిన టాప్ భారతీయ కంపెనీల లిస్ట్ చూద్దాం. 

Shaadi.com బ్యాంక్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

Shaadi.com వ్యవస్థాపకుడు అనుపమ్ మిట్టల్ తమ ఉద్యోగులు ఇకపై వారానికి ఒక రోజు రిమోట్‌గా పని చేస్తారని ప్రకటించారు. ఎప్పుడూ అనుకోలేదు, కానీ 500 మంది ఉద్యోగులు ఒక రోజు రిమోట్‌గా పని చేయడం వల్ల సంవత్సరానికి 30 వేల లీటర్ల పెట్రోల్ ఆదా అవుతుంది. మేము ఇకపై WFHలో ఉన్నాము అని వెల్లడించారు. 

HDFC బ్యాంక్

HDFC బ్యాంక్, వ్యాపార, కార్పొరేట్ సహాయక విభాగాలలోని ఉద్యోగుల కోసం వారానికి గరిష్టంగా రెండు రోజుల పాటు ఇంటి నుండి పని చేసే ఏర్పాటును ప్రకటించింది. ఈ ఏర్పాటు రాబోయే 30 రోజుల పాటు అమలులో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దీనిని సమీక్షిస్తామని వెల్లడించింది.   

యెస్ బ్యాంక్‌

యెస్ బ్యాంక్‌లోని కొన్ని బృందాలు హైబ్రిడ్ విధానంలో పనిచేస్తున్నాయని..  ఈ హైబ్రిడ్ విధానాన్ని కస్టమర్లతో ప్రత్యక్ష సంబంధం లేని ఇతర విభాగాలకు కూడా విస్తరించాలని బ్యాంక్ యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇంటి నుంచే పనిచేయాలని, వర్చువల్ సమావేశాలు నిర్వహించుకోవాలని  ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రసంగానికి అనుగుణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. 

ఇండస్‌ఇండ్ బ్యాంక్

టెల్లర్లు, బ్రాంచ్ మేనేజర్లు, ఇతర కస్టమర్-ఫేసింగ్ పాత్రల వంటి బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ విధుల్లో పాల్గొనే వారిని మినహాయించి, ఇండస్‌ఇండ్ బ్యాంక్ తన ఉద్యోగులందరికీ హైబ్రిడ్ పని విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. వనరులను ఆదా చేయడానికి ఇంటి నుండి పని చేయడం, వర్చువల్ సహకారంపై ప్రభుత్వం ఇస్తున్న విస్తృత ప్రాధాన్యతకు అనుగుణంగానే ఈ విస్తరణ ఉందని బ్యాంక్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.  

మారుతి సుజుకి

మారుతి సుజుకి కూడా  తన ఉద్యోగులకు సాధ్యమైన చోటల్లా ఇంటి నుంచే పని చేయాలని ఆదేశించింది. తమ విధులను నిర్వర్తించడానికి కార్యాలయంలో ప్రత్యక్షంగా హాజరు కానవసరం లేని సిబ్బందికి ఇది వర్తిస్తుంది. ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి, ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి, భౌతిక సమావేశాల కంటే వర్చువల్ సమావేశాలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. అత్యవసరం అయితే తప్ప విదేశీ ప్రయాణాలను తగ్గించుకోవాలని కూడా మారుతి సుజుకి ఉద్యోగులను ఆదేశించింది.  

ఆర్‌పిజి గ్రూప్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

పొదుపు, ఇంధన ఆదా చర్యలో భాగంగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పద్ధతులను విస్తరించాలని, ప్రయాణాలను తగ్గించుకోవాలని ఆర్‌పిజి గ్రూప్ ఉద్యోగులకు సూచించింది. అనవసరమైన ప్రయాణాలను నివారించాలని, వీలైనంత వరకు వర్చువల్ సమావేశాలను ఉపయోగించుకోవాలని ఆ గ్రూప్ తమ బృందాలకు సూచించింది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్‌ను విస్తృతంగా అమలు చేయడం, ప్రయాణాలపై ఆంక్షలు విధించడం వంటి అనేక పొదుపు చర్యలను తమ సంస్థ అమలు చేసిందని ఆర్‌పిజి గ్రూప్ చైర్మన్ హర్ష్ గోయెంకా తెలిపారు. 

