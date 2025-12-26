PM Modi Wife: తెలంగాణలో ప్రధాని మోదీ భార్య జశోదా బెన్‌ ప్రత్యక్షం.. ఎందుకో తెలుసా?

PM Modi Wife Jashodaben Modi Surprise Visits To Telangana And Offers Special Pujas Know Why: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సతీమణి జశోదా బెన్ తెలంగాణలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఉన్నఫళంగా ఆమె తెలంగాణలో ప్రత్యక్షం కావడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇంతకీ తెలంగాణలో ఆమె ఎందుకు పర్యటించారు? జశోదా బెన్ ఏం చేశారనే వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఆమె ఫొటో స్టోరీ చూడండి.
తెలంగాణలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భార్య జశోదా బెన్ కనిపించారు. అకస్మాత్తుగా ఆమె హైదరాబాద్లో ప్రత్యక్షం కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆమె ఎందుకు పర్యటించారు? ఇక్కడ ఏం చేశారో తెలుసుకుందాం. ఆమెకు తెలంగాణలో ఎవరు ఉన్నారో ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రధాని మోదీ భార్య జశోదా బెన్కు తెలంగాణలో బంధువులు ఉన్నారు. హైదరాబాద్లో చంద్రాయణగుట్ట ఆర్ఎస్ఎస్ మైదానం సమీపంలో నివసించే బంధువులు మధుసింగ్, జ్యోతిధర్ సింగ్ నివాసానికి ఆమె వచ్చారు. తీర్థయాత్రలో భాగంగా హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ ఆలయాలను సందర్శించారు.
ఈ సందర్భంగా పాతబస్తీలోని ప్రసిద్ధ ఆలయాల్లో మోదీ భార్య జశోదా బెన్ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. శ్రీదేవి దేవాలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని, అనంతరం చాంద్రాయణగుట్టపై వెలసిన లక్ష్మీచెన్నకేశవస్వామి దేవాలయం, శివాలయాన్ని ఆమె సందర్శించారు.
పాతబస్తీ ఇందిరానగర్లోని శ్వేతగంగ, చాంద్రాయణగుట్టలోని జగన్నాథ స్వామి ఆలయాలలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం, లాల్ దర్వాజ సింహవాహిని అమ్మవార్లను కూడా ప్రత్యేకంగా దర్శించుకోనున్నట్లు సమాచారం.
అంతకుముందు గురువారం వికారబాద్లోని నాగదేవత ఆలయాన్ని కూడా ప్రధాని మోదీ భార్య జశోదా బెన్ సందర్శించారు. అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. శివలింగానికి, నాగదేవతకు పూజలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
ప్రధాని మోదీ భార్య హైదరాబాద్తోపాటు తెలంగాణలో పర్యటించడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రధాని మోదీతో ప్రస్తుతం దూరంగా ఉన్న జశోదా బెన్ తన జీవితాన్ని ఆధ్యాత్మికానికి అంకితం చేశారు. గుజరాత్లో నివసిస్తున్నా తరచూ ఆలయాల సందర్శన, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో జశోదా బెన్ బిజీగా ఉన్నారు. ఆమె రావడంతో ఆమె పర్యటనకు పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.