English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govt Scheme: వీధి వ్యాపారస్తులకు ప్రధాని మోదీ గుడ్ న్యూస్.. ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండానే లోన్స్..!

PM Swanidhi Scheme: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ పేదల కోసం ఎన్నో సరికొత్త పథకాలను తీసుకువస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అందులోనూ బడా వ్యాపారులతోపాటు వీధి వ్యాపారులకూ మేలు చేసే విధంగా ఆపన్న హస్తం అందిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వీధి వ్యాపారులకు ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండా లోన్స్ అందించే వెసులుబాటును కల్పించారు. ప్రధానమంత్రి స్వానిధి స్కీమ్ ద్వారా వారికి చేయూత ఇస్తున్నారు. మరి ఈ స్కీమ్ కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ఎవరు అర్హులు..ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి..ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /6

PM Swanidhi Scheme: ఆగస్టు 15వ తేదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో ప్రధానమంత్రి మోదీ అనేక సంక్షేమ పథకాలు, కార్యక్రమాల గురించి ప్రస్తావించిన సంగతి తెలిసిందే. దేశంలో అత్యంత వెనకబడిన వర్గాలకు సాధికారిత కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో అమలు చేస్తున్న పలు ప్రభుత్వ పథకాల గురించి కూడా మోదీ గుర్తు చేశారు.   

2 /6

ఈ లిస్టులో ప్రధానమంత్రి స్వానిధి యోజన స్కీము కూడా ఉంది. వీధుల్లో  చిన్నపాటి వ్యాపారాలు చేసుకునే ఎంతో మంది కోవిడ్ సమయంలో ఆర్థికంగా ఎంతో డీలాపడ్డారు. వారికి అండగా ఉండేందుకు ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని మోదీ తీసుకువచ్చారు.లాక్ డౌన్ వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయిన వీధి వ్యాపారులకు ఈ స్కీము ద్వారా ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారు. ఇంతకీ పీఎం స్వానిధి యోజన అంటే ఏమిటో, ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి..ఎలాంటి ప్రయోజనాలు పొందుతారో చూద్దాం. 

3 /6

ఈ స్కీమును కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం జూన్ 1, 2020న ప్రారంభించింది. ప్రధానమంత్రి వీధి వ్యాపారుల ఆత్మ నిర్భర్ నిధి అనికూడా పిలుస్తారు. దేశంలోని వీధి వ్యాపారులకు చిన్నపాటిలోన్స్ అందిస్తుంది. కోవిడ్ సంక్షోభం వల్ల జీవనోపాధి కోల్పోయిన  వ్యాపారులకు ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండా రూ. 10వేల వరకు లోన్స్ అందించడం ఈ స్కీమ్ స్పెషాలిటీ.   

4 /6

దేశంలోని పట్టణ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న వారు, చిరు వ్యాపారులకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు ఈ స్కీమును తీసుకువచ్చింది మోదీ సర్కార్. పట్టణ ప్రాంతాల్లోని వీధి వ్యాపారులు, హ్యాకర్లు, చిరు వ్యాపారులు దీనికి అర్హులని పేర్కొంది. పండ్లు,కూరగాయలు, ఆహారపదార్థాల వంటి పలు రకాల వస్తువులను అమ్మే విక్రేతలు కూడా ఈ పథకం ద్వారా ఆర్థిక మద్దతు పొందవచ్చని పేర్కొంది. చెప్పులు కుట్టేవారు, క్షురకులు, ఇలాంటి పలు పనులు చేసుకునేవారు ఈ స్కీముకు అర్హులవుతారు.   

5 /6

ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండా ఈ లోన్ తీసుకోవచ్చు. తొలి విడతగా రూ. 10వేలు అందిస్తారు. ఈ లోన్ సకాలంలో చెల్లిస్తే రెండోసారి 20వేలు, మూడోసారి 50వేల వరకు లోన్ లభిస్తుంది. ఈ లోన్ ఇచ్చేందుకు బ్యాంకులు ఎలాంటి ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు తీసుకోవు. ఎలాంటి ఛార్జీలు లేకుండానే లోన్ మంజూరు చేస్తాయి. తిరిగి 12 నెలల్లో ఈఎంఐల రూపంలో నెలలవారీ వాయిదాల్లో చెల్లించాలి. 7శాతం వార్షిక వడ్డీకి సబ్సిడీ మూడు నెలలకోసారి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది.   

6 /6

ఈ లోన్ బ్యాంకులు, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు, చిన్న ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ స్కీము అమలుఅవుతోంది. ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ ద్వారా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. నేరుగా బ్యాంకులకు వెళ్లి కూడా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.   

PM Swanidi Scheme Key Information PM Swanidi for Street Vendors Eligible for PM Swanidi Benefits of PM Swanidi Scheme PM Swanidi Scheme Key Information Business News telugu news Govt schemes pm Modi

Next Gallery

GST Reforms: బైకులు, కార్లు కొనేవారికి మోదీ బంపర్ గిఫ్ట్.. ధరలు భారీగా పడిపోతున్నాయ్ మావో..! ఎప్పటినుంచంటే?