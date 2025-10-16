PM Modi Srisailam: శ్రీశైలం జ్యోతిర్లింగానికి ప్రధాని మోదీ.. ఫొటోలు వైరల్‌

PM Modi Visits Srisailam Temple: ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలో నరేంద్ర మోదీ బిజీబిజీగా గడుపుతున్నారు. మొదట శ్రీశైలంలోని భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం కర్నూలు లో 13,400 కోట్లకు పైగా విలువైన అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. మోదీ పర్యటనకు భారీ ఏర్పాట్లు జరిగాయి.
శ్రీశైలంలో కొలువుదీరిన భ్రమరాంబ, మల్లికార్జునస్వామిని ప్రధానమంత్రి మోదీ దర్శించుకున్నారు. ప్రధానికి వేద పండితులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. విభూతి, కుంకుమ ధరింపజేసి ఆలయంలోకి తోలుకెళ్లారు. ప్రధాని వెంట చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ ఉన్నారు.
మల్లికార్జున స్వామికి పంచామృతాలతో ప్రధాని మోదీ రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. భ్రమరాంబ దేవికి ఖడ్గమాల, కుంకుమార్చన పూజల్లో ప్రధాని పాల్గొన్నారు. పూజల అనంతరం శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించారు.
శ్రీశైలం మహా క్షేత్రంలో ప్రధానమంత్రి ఆధ్యాత్మిక చింతనలో గడిపారు. మొదట ధ్వజస్తంభ నమస్కారం, శివ సంకల్పం, అనంతరం రత్నగర్భ గణపతి పూజ చేశారు. తరువాత మూలవిరాట్ మల్లికార్జున స్వామి జ్యోతిర్లింగానికి ఏకవార రుద్రాభిషేకం, బిల్వార్చన, పుష్పార్చన, మహా మంగళ హారతి, మంత్రపుష్పాలతో భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శనం చేశారు.
నందీశ్వర దర్శనం చేసి అర్చకులతో స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను నరేంద్ర మోదీ స్వీకరించారు. అనంతరం సరస్వతి నది అంతర్వాహినిగా ప్రసిద్ధి చెందిన మల్లికాగుండం వద్ద స్వామివారి గర్భాలయ శిఖర దర్శనం చేసుకున్నారు.
భ్రమరాంబ అమ్మవారి ముఖ మండపంలో ఆదిశంకరాచార్యులు ప్రతిష్ఠించిన శ్రీ చక్రానికి ఖడ్గమాలతో కుంకుమార్చన చేసి షోడశోపచార పూజలు భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించారు. అనంతరం అమ్మవారి హారతి స్వీకరించారు.
వేదాశీర్వచన మండపంలో వేద పండితులు నరేంద్ర మోదీకి చతుర్వేద ఆశీర్వచనం చేసి.. అమ్మవారి తీర్థప్రసాదాలను అందించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానికి స్వామి, అమ్మవార్ల చిత్రపటాలు, శేష వస్త్రాలను అందించారు.
'శ్రీశైలంలోని భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో ప్రార్థించుకున్నా. నా తోటి భారతీయుల సౌభాగ్యం కోసం.. వారి ఆరోగ్యం కోసం ప్రార్థించా. అందరూ సుఖ సౌభాగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నా' అని మోదీ తన 'ఎక్స్'లో రాసుకున్నారు.