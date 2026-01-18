PM Svanidhi Scheme: ఆధార్ కార్డు ఉంటే మీ అకౌంట్లోకి రూ.90 వేలు..ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అప్లై చేస్కోండి!

PM Svanidhi Scheme Benefits: పెట్టుబడి లేక ఇబ్బంది పడుతున్న వీధి వ్యాపారులను ఆదుకోవడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పీఎం స్వనిధి (PM SVANidhi) పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ పథకం కింద రుణం ఒకేసారి కాకుండా మూడు విడతలుగా లభిస్తుంది. మీరు సకాలంలో తిరిగి చెల్లించే కొద్దీ రుణ పరిమితి పెరుగుతుంది.
మొదటి విడత: రూ.10,000 (దీనిని ఏడాదిలోపు చెల్లిస్తే మరుసటి విడతకు అర్హత లభిస్తుంది). రెండవ విడత: రూ.20,000 (సకాలంలో చెల్లింపులు చేస్తే లభిస్తుంది). మూడవ విడత: రూ.50,000 నుండి రూ.60,000 వరకు (మొత్తంగా రూ.80,000 - 90,000 వరకు పొందవచ్చు).
సాధారణంగా బ్యాంకులు లోన్ ఇవ్వాలంటే పూచీకత్తు (Collateral) అడుగుతాయి. కానీ ఈ పథకంలో ఎటువంటి ఆస్తి తాకట్టు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. తీసుకున్న లోన్ను సకాలంలో చెల్లిస్తే 7% వడ్డీ రాయితీ లభిస్తుంది. ఈ డబ్బు నేరుగా మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అవుతుంది. డిజిటల్ లావాదేవీలు (PhonePe, Google Pay వంటివి) చేస్తే అదనంగా క్యాష్ బ్యాక్ ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి. కేవలం మీ ఆధార్ కార్డు మరియు బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు ఉంటే ఈ లోన్ పొందవచ్చు.
రోడ్ల పక్కన చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వారు. అనగా తోపుడు బండ్లు, పండ్లు, కూరగాయలు అమ్మేవారు.. అలాగే టీ కొట్టు, టిఫిన్ సెంటర్ లేదా సెలూన్ వంటి చిన్న వ్యాపారాలు చేసేవారు ఈ పథకానికి అర్హులు.
అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా నేరుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. లేదా మీ సమీపంలోని మీ సేవ (Meeseva), CSC సెంటర్ లేదా నేరుగా బ్యాంకులకు వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మీరు దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత అధికారులు మీ వ్యాపారాన్ని పరిశీలించి, లోన్ మొత్తాన్ని నేరుగా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో జమ చేస్తారు.
వడ్డీ వ్యాపారుల దగ్గర భారీ వడ్డీలకు అప్పులు తెచ్చి ఇబ్బంది పడకుండా, ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ సున్నా వడ్డీ (రాయితీతో) రుణాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఉత్తమం.