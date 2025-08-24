English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Scholarship: పాఠశాల విద్యార్థులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ. లక్షన్నర వరకు స్కాలర్ షిప్స్.. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ కొన్నిరోజులే!!

PM Scholarship: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ మహిళలకు, రైతులకు, యువత కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను తీసుకువస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మహిళల అభ్యున్నతి కోసం వారిని ఆర్థికంగా బలంగా నిలదొక్కుకునే విధంగా వారికోసం కొన్ని పథకాలను తీసుకువచ్చారు. అలాగే రైతులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా కిసాన్ యోజన పేరుతో వారికి ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారు. యువతకు కూడా ఉద్యోగాల్లో రాణించేంత వరకు ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రత్యేక స్కీములను తీసుకువచ్చారు. విద్యార్థులకు కూడా ఆర్థిక చేయూతను అందిస్తున్నారు. 
1 /7

దేశంలోని ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ సూపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. కేంద్రం ప్రతి ఏడాది అందించే పీఎం యశస్వి స్కాలర్ షిప్స్ 2025-26 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ స్కాలర్ షిప్ లక్ష్యం ..చదువులో మంచి ప్రతిభ కనబరుస్తూ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పిల్లలకు తోడ్పాటును అందించడం. 

2 /7

ఈ స్కీమ్ కింద ఓబీసీ, ఈబీసీ, డీఎన్టీ వర్గాలకు చెందిన విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు. ఈ స్కాలర్ షిప్ నిజంగా ఎంతో గొప్ప అవకాశాన్ని అందిస్తోందని చెప్పవచ్చు. సాధారణంగా ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్న స్కాలర్ షిప్స్ పెద్ద మొత్తంలో ఉండవు. కానీ పీఎం యశస్వి స్కాలర్ షిప్ లో మాత్రం 9, 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ప్రతి సంవత్సరం రూ. 75వేల వరకు అందిస్తారు. 

3 /7

ఇంటర్ ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఒక 1,25,000 రూపాయలను అందిస్తున్నారు. అంటే చదువుతున్నప్పుడు లక్షన్నర రూపాయల వరకు నేరుగా స్కాలర్ షిప్ అందుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ స్కాలర్ షిప్ కు అందరూ అర్హులు కాదు. పూర్తి ప్రతిభ ఆధారంగా మాత్రమే అందిస్తారు.   

4 /7

దరఖాస్తు చేసిన విద్యార్థులు పీఎం యశస్వి ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ 2025 రాయాల్సి ఉంటుంది. ఆ పరీక్షలో ప్రతిభ కనబరిచి వారినే ఇందులో ఎంపిక చేస్తారు. అందుకే ఈ ఛాన్స్ నిజంగా గోల్డెన్ ఛాన్స్ అనే చెప్పాలి. 

5 /7

ఇక ఈ స్కీమ్ కు దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థుల కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 2.5 లక్షలు మించి ఉండకూడదు. వారు చదువుతున్న పాఠశాలలు కేంద్రం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించినవి ఉండాలి. ఈ అర్హతలతో ఉన్న విద్యార్థులు తప్పకుండా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. లేదంటే ఈ బెస్ట్ ఛాన్స్ మిస్ చేసుకున్నట్లు అవుతుంది. 

6 /7

దరఖాస్తు ప్రక్రియ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు నేషనల్ స్కాలర్ షిప్ పోర్టల్ ద్వారా ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ ఆగస్టు 31. కేవలం కొన్ని రోజులే మిగిలి ఉంది. ఆలస్యం చేస్తే మరో ఛాన్స్ రాదు. వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవడం బెటర్.   

7 /7

ప్రస్తుతం చాలా మంది విద్యార్థులు ముఖ్యంగా ఉన్నత తరగతుల్లో చదువుతున్నవారు, ట్యూషన్ ఫీజులు, పుస్తకాలు, ఇతర ఖర్చులు భరించలేక నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అలాంటి వారికి ఈ స్కాలర్ షిప్ ఒక వరం వంటిందని చెప్పాలి. ఒక్కసారి ఎంపికైతే..విద్యార్థులు చదువులో పూర్తి దృష్టి పెడతారు. డబ్బులు కోసం ఇబ్బందులు పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. 

PM Yashasvi Scholarship 2025 application form NSP Scholarship telugu news Jobs Free Jobs Govt jobs zee news

Next Gallery

Fact Check: ఊరించి..ఊదరగొడుతున్న బిజినెస్ ఐడియాలు.. నిజ జీవితంలో ఎంత వరకు సక్సెస్ అవుతాయి..?