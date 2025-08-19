PMVBRY: PMVBRY రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్ షురూ.. కొత్త ఉద్యోగులు రూ. 15,000 పొందే బంపర్ ఛాన్స్..అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి..!!

PMVBRY Portal: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ యువత కోసం ప్రధానమంత్రి విక్షిత్ భారత్ రోజ్గార్ యోజనను ప్రకటించారు. ఈ స్కీమ్ కింద యువతకు మొదటి ఉద్యోగంలో రూ. 15000 ప్రోత్సాహక మొత్తాన్ని అందిస్తారు. ఈ స్కీమ్ కు సంబంధంచిన అధికారిక పోర్టల్ ను లాంచే చేసినట్లు కేంద్ర మంత్రి మాన్ సుఖ్ మాండవీయ ప్రకటించారు. ఆగస్టు 1 తేదీ నుంచి ఎన్ రోల్ చేసుకున్నవారు పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని సూచించారు. ఈ స్కీమ్ ద్వారా కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినవారికి రూ. 15వేలు ప్రోత్సాహకం పొందవచ్చు.
ప్రధానమంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్ గార్ యోజన వెబ్ సైట్ ను ఆగస్టు 18వతేదీ సోమవారం నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు కేంద్ర కార్మిక మంత్రి మాన్ సుఖ్ మాండవీయ వెల్లడించారు. ఈ రోజు నుంచి pmviksitbharatrozgaryojana.comపోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవచ్చని ఆయన తెలిపారు.
దేశంలో ఉపాధి అవకాశాలను పెంచేందుకు రూ. లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ తో కేంద్రం ఈ స్కీమును అమలు చేస్తోంది. ఆగస్టు 1వ తేదీనే అధికారికంగా ఈ పోర్టల్ ను ప్రారంభించింది. మొదటిసారిగా ఉద్యోగంలో చేరుతున్నవారు, యజమానులు ఈ స్కీమ్ ప్రయోజనాలను పొందాలని మంత్రి మాన్ సుఖ్ మాండవీయ పిలుపునిచ్చారు.
పీఎంవీబీఆర్ వై స్కీమును కేంద్రం 2024జులై లో ప్రకటించింది. గత నెలలో కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇది ఉపాధి అనుసంధాన ప్రోత్సహాక స్కీమ్. 2025 ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి 2027 జులై 31వ తేదీ వరకు దేశవ్యాప్తంగా 3.5కోట్ల ఉద్యోగాలను స్రుష్టించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ స్కీమ్ కోసం రూ. లక్ష కోట్లను కేటాయించింది.
ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ స్కీమ్ కోసం నమోదు చేసుకున్న యజమానులు,మొదటిసారి ఉద్యోగంలో చేరినవారు ప్రయోజనాలు పొందేందుకు పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని మాండవీయ సూచించారు. లేదంటే ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా తమ యూనివర్సల్ అకౌంట్ నెంబర్ ను అప్ లోడ్ చేయాలని సూచించారు.
అన్ని రంగాల్లోని యజమానులు మొదటిసారి ఉద్యోగంలో చేరినవారికి ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. అయితే ప్రత్యేకించి తయారీ రంగంపై ఎక్కువగా ద్రుష్టిని సారిస్తోంది. ఈ స్కీములో రెండు భాగాలు ఉంటాయి. పార్ట్ ఏ ఉద్యోగుల కోసం అయితే పార్టీ బీ యజమానుల కోసం ఉంది.
పార్ట్ ఏ: మొదటిసారి ఉద్యోగులకు ప్రోత్సాహకం అందిస్తుంది. మొదటిసారి ఉద్యోగార్థులకు ఒక నెలజీతం వరకు ప్రోత్సాహకాలు లభిస్తాయి. గరిష్టంగా రూ. 15వేల వరకు అందిస్తుంది. ఇది రెండు విడతలుగా అందిస్తారు. జీతం లక్ష వరకు ఉంటే ఈ స్కీమ్ ప్రయోజనాలు పొందేందుకు అర్హులవుతారు.
పార్ట్ బీ: ఉద్యోగం అందించే కంపెనీకి దీని కింద అన్ని రంగాల్లో కొత్త ఉపాధిని కల్పించేందుకు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తారు. తయారీ రంగంపై ప్రత్యేక దృష్టి ఉంటుంది. ప్రతి అదనపు ఉద్యోగికి నెలకు 3వేల వరకు పోత్సాహకం అందుతుంది. మీరు కనీసం 6నెలలు పనిచేయాలి. 50 కంటే తక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉన్న యజమానులు కనీసం ఇద్దర కొత్త ఉద్యోగులను నియమించుకోవాలి. ఈ కొత్త ఉద్యోగులు కనీసం 6 నెలల నిరంతరం పనిచేయాలి. అప్పుడే వారికి ఈ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.