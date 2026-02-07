PNR Full Form Meaning: సాధారణంగా మనకు రైలు లేదా ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసినప్పుడు పీఎన్ఆర్ నంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. దీని ద్వారా మన సీట్ కన్ఫర్మ్ అయిందా? ప్రస్తుతం ట్రైన్ స్థితి ఎలా ఉంది? వంటి వివరాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అయితే పీఎన్ఆర్ అంటే పూర్తి అర్థం ఏంటి? దీంతో ఏ ఉపయోగాలు ఉంటాయి? చాలా మంది ప్రయాణీకులకు తెలీదు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మనం ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్ లేదా ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసినప్పుడు ఒక యూనిక్ కోడ్ ప్రింట్ తో కూడిన టికెట్ జనరేట్ అవుతుంది. అందులో పీఎన్ఆర్ నంబర్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా మనం రైల్వే లేదా ఈ ఫ్లైట్ ప్రయాణం సులభంగా చేసుకోవచ్చు. అయితే చాలామందికి పీఎన్ఆర్ అంటే పూర్తి అర్థం తెలీదు.
అయితే పీఎన్ఆర్ అంటే పూర్తి అర్థం 'ప్యాసింజర్ నేమ్ రికార్డ్' ఇది డిజిటల్ రికార్డు కోసం ఉపయోగిస్తారు. కంప్యూటర్ రిజర్వేషన్ సిస్టంలో డేటాబేస్ రికార్డ్ చేస్తుంది. ఇందులో ప్రయాణికుడి జర్నీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కలిగి ఉంటుంది.
పీఎన్ఆర్ లో మొత్తం ప్రయాణికుడి ట్రావెల్ ప్రొఫైల్ కలిగి ఉంటుంది. అంటే పేరు, వయస్సు, లింగం, ఇతర వివరాలు కలిగి ఉంటాయి. దీంతోపాటు ట్రైన్ లేదా ఫ్లైట్ జర్నీ టైమ్, బోర్డింగ్, డెస్టినేషన్ వివరాలు కూడా ఇది నమోదు చేస్తుంది.
అయితే సాధారణంగా మీరు ఎప్పుడైనా ట్రైన్ లేదా ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసినప్పుడు ఆన్లైన్ లేదా కౌంటర్ లో అయినా కానీ ఇది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. అదే పీఎన్ఎర్ నెంబర్. ఐఆర్సీటీసీ 10 డిజిటల్ నెంబర్ కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈ పీఎన్ఆర్ నంబర్ ప్రతి ఒక్క ప్రయాణికుడికి ప్రత్యేకమైన రికార్డు కలిగి ఉంచుతుంది.
ఈ పీఎన్ఆర్ నంబర్ సహాయంతో మనం టికెట్ బుక్ చేశామనే ప్రూఫ్ ఉంటుంది. అంతేకాదు బోర్డింగ్ కన్ఫర్మ్, వెయిటింగ్ లిస్టు ఆర్ ఎ సి ఇతర వివరాలు కూడా తెలిసిపోతాయి. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయినప్పుడు ఈ రైల్వే లేదా ఎయిర్ లైన్ అధికారులు సులభంగా ఈ పీఎన్ఆర్ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రయాణీకుల వివరాలు యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
అయితే చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే ఒక సింగల్ పీఎన్ఆర్ లో నలుగురు ఐదుగురు కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు కూడా ఉంటాయి. అంటే ఒక కుటుంబం కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఒక పీఎన్ఆర్ టికెట్ పై వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తారు. అందులోనే పూర్తి వివరాలు కూడా ఉంటాయి.