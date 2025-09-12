POCO C75 5G Price Dropped: ఫ్లిప్కార్ట్లో బిగ్ బిలియన్స్ సేల్ ప్రారంభం కాకముందే కొన్ని మొబైల్స్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పోకో(POCO) బ్రాండ్కు సంబంధించిన ఓ మొబైల్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
POCO C75 5G Price Dropped Today: ప్రస్తుతం చాలామంది యువత 50MP ప్రధాన కెమెరాతో వచ్చే మొబైల్స్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఈ కెమెరాతో లభించే మొబైల్స్కు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ ఇలాంటి కెమెరాతో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్స్ను అతి తక్కువ ధరలోనే విడుదల చేస్తూ వస్తున్నాయి. మీరు కూడా చీప్ ధరలోనే మంచి క్వాలిటీతో కూడిన కెమెరా ఉండే మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే బెస్ట్ చాన్స్గా భావించవచ్చు..
ప్రముఖ ఈ కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్లో అతి త్వరలోనే బిగ్ బిలియన్ సేల్ కూడా ప్రారంభం కాబోతోంది. అయితే దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికే కొన్ని మొబైల్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ఫోన్స్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదలైన అద్భుతమైన కెమెరాతో కూడిన POCO C75 5G స్మార్ట్ ఫోన్ చీఫ్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ POCO C75 5G స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మొబైల్ 6.88-అంగుళాల HD+ IPS LCD డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 600 నిట్స్ వరకు బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ మొబైల్ ప్రత్యేకమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 4s Gen 2 (4nm) ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 5G కనెక్టివిటీకి సపోర్టుతో విడుదలైంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP ప్రధాన కెమెరాతో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ భాగంలో 5MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది.
భారత మార్కెట్లో POCO C75 5G స్మార్ట్ ఫోన్ మూడు కలర్ వేరియన్స్తో పాటు రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని బేస్ వేరియంట్ (4GB ర్యామ్ + 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్) మార్కెట్లో ధర రూ.11,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 28 శాతం ప్లాట్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.8,299కే అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ POCO C75 5G మొబైల్ను మరింత తగ్గింపు ధరకే పొందాలనుకుంటే.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే.. రూ.400 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే మరింత తగ్గింపు పొందడానికి ఎక్స్ చేంజ్ ఆఫర్ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ ఆఫర్ తో కేవలం రూ.949కే ఈ మొబైల్స్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.