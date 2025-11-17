English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Oppo F8 Pro 5G: అద్భుతం.. మహా అద్భుతం.. Poco F8 సిరీస్ వచ్చేస్తోంది!

Poco F8 Release Date: మార్కెట్‌లోకి త్వరలోనే Poco F8 సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ మోడల్స్‌ విడుదల కాబోతున్నాయి. అయితే, ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో లాంచ్‌ కాబోతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Poco F8 Release Date: అత్యంత ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో మార్కెట్‌లోకి మరో అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా ప్రీమియం డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని పోకో (POCO) కంపెనీ పోకో F8 సిరీస్ పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ పోకో F8 ప్రో, F8 అల్ట్రా మోడల్స్‌లో తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనిని కంపెనీ మార్చి నెలలో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. 
 
హాంకాంగ్‌లో పోకో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన టీజర్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ టీజర్‌లో భాగంగానే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి మోడల్ డిజైన్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, దీనిని వచ్చే నెలలో విడుదల చేస్తే మార్చి నెలలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.  

పోకో ఎఫ్ 8 సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్‌తో విడుదల చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ గేమింగ్‌ చేసేవారికి చాలా అద్భుతంగా పనికొస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. అంతేకాకుండా మల్టీ టాస్కింగ్‌ యూజర్స్‌కి చాలా అద్భుతంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పనికొస్తుంది.  

ఈ పోకో ఎఫ్ 8 సిరీస్‌లో విడదుల కాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌.. రెడ్‌మి కె 90తో పాటు కె 90 ప్రో మాక్స్ రీబ్రాండెడ్ మోడళ్లుగా అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికీ ఈ రెండు మోడల్స్‌ను రెడ్‌మీ కంపెనీ చైనాలో మాత్రమే ప్రారంభించింది. అయితే, పోకో కంపెనీ మాత్రం ఎఫ్ 8 సిరీస్‌తో రీబ్రాండెడ్ వేరియంట్స్‌లో విడుదల చేయబోతోంది.  

ఇక ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇందులో పోకో ఎఫ్ 8 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.59-అంగుళాల 2 కె ఎల్‌టిపిఓ డిస్‌ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో పవర్‌ఫుల్ క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన అడ్రినో 830 జిపియును మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది.  

ఈ మొబైల్‌ 50 ఎంపి వెనుక కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 20 ఎంపి సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 7,000 ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీతో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అలాగే ప్రత్యేకంగా 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో విడుదల కాబోతోంది.   

