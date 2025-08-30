POCO M6 Plus 5G Price Cut: అమెజాన్లో POCO M6 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్ వెరీ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.600లోపే లభిస్తోంది. అయితే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
POCO M6 Plus 5G Price Cut: ఎప్పటినుంచో మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారా? అయితే మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ ప్రారంభం కాకముందే అమెజాన్లో కొన్ని మొబైల్స్ అత్యంత తక్కువ ధరకే స్మార్ట్ఫోన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని మొబైల్స్పై 20 నుంచి 30 శాతం వరకు కూడా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా అమెజాన్లో పోకో బ్రాండ్కు సంబంధించిన మొబైల్స్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తున్నాయి.. అలాగే వాటిపై ప్రత్యేకంగా కూపన్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి చీప్ ధరకే ఈ మొబైల్స్ లభిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం అమెజాన్లో POCO M6 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ మొబైల్ ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వారు దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్, డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ POCO M6 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్ 6.79-అంగుళాల ఫుల్ HD+ డిస్ప్లేతో పాటు 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని స్క్రీన్ 120Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 ప్రొటెక్షన్ ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ క్వాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 AE (Accelerated Edition) ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా దీని బ్యాంక్ సెట్ అప్లో 108MP ప్రధాన కెమెరా (3x ఇన్-సెన్సార్ జూమ్తో), 2MP మాక్రో సెన్సార్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ముందు భాగంలో 13MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ధర MRP రూ.14,999 మంచి ప్రారంభమైంది. అయితే అమెజాన్లో ఈ మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఆదనంగా 28 శాతం ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.10,499కే పొందవచ్చు. అలాగే ఈ మొబైల్ ను మరింత తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వినియోగించవచ్చు.
ఈ మొబైల్ పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కొనుగోలు చేసే క్రమంలో అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే.. రూ.313 వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే పాత మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ చేసే వారికి రూ.9,950 వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ మొబైల్ ధర నుంచి తీసేస్తే.. రూ.549కే కొత్త మొబైల్ పొందొచ్చు.