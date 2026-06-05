POCO M7 Plus 5G Price Cut on Flipkart: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో POCO M7 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్ సగం కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా స్పెషల్ సేల్ లో కొనుగోలు చేస్తే బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది..
POCO M7 Plus 5G Price on Flipkart: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే POCO బ్రాండ్ కు సంబంధించిన మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసం ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్స్ పై స్పెషల్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా భారీగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. అయితే పోకో బ్రాండ్ కు సంబంధించిన ఏ మొబైల్ అత్యంత చీప్ ధరకు లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం.
POCO M7 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలామంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఇదే మొబైల్ ను చాలా తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ అవకాశం మీ కోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో దీనిపై స్పెషల్గా కొన్ని ఆఫర్స్ ఉన్నాయి అవెంటో తెలుసుకుందాం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో కంపెనీ MRP ధర రూ.16,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్ లో కొనుగోలు చేస్తే ప్రత్యేకమైన సేల్లో భాగంగా పారిశాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.15,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
POCO M7 Plus 5G మొబైల్కు సంబంధించిన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఆక్సిస్ బ్యాంకు తో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.800 వరకు స్పెషల్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే.. దాదాపు రూ.11 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా నుంచి మైనస్ చేస్తే రూ.4,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
POCO M7 Plus 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. 6.9 అంగుళాల FHD+ LCD డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. దీనివల్ల గేమింగ్, వీడియోలు చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7000 mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Snapdragon 6s Gen 3 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో 50 MP AI డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్, సెల్ఫీల కోసం 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇది లేటెస్ట్ Android 15 ఆధారిత HyperOS పై పనిచేస్తుంది.