Poco M7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మరెన్నో రకాల ఆఫర్లు లభిస్తున్నాయి.
Poco M7 Pro 5g Price Cut: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా పోకో బ్రాండ్ లో అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రారంభమైన సెల్లో భాగంగా పోకో బ్రాండ్కు సంబంధించిన మొబైల్స్ చాలా తక్కువ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్పై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఏ స్మార్ట్ఫోన్పై అత్యంత ఎక్కువ డిస్కౌంట్ లభిస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
పోకో ఎం7 ప్రో 5జీ (Poco M7 Pro 5G) స్మార్ట్ఫోన్ చాలా చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ భారత్ మార్కెట్లో రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది వివిధ కలర్ ఆప్షన్ కలిగి ఉంటుంది.
పోకో ఎం7 ప్రో 5జీ (Poco M7 Pro 5G) స్మార్ట్ఫోన్ సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. 128gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ ధర రూ.19 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక 256 జిబి స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.20 వేల నుంచి అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
మార్కెట్లో బేస్ వేరియంట్ రూ.19 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి 21 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.14 వేలకే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిపై స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఆక్సిస్ బ్యాంక్, Sbi క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.750 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఈ Poco M7 Pro 5G మొబైల్పై అదనంగా ఎక్స్చేంజి బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. దీనిని పొందడానికి మీరు తప్పకుండా ఏదైనా పాత మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్గా ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.10 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.4 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ పై ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక ఈ Poco M7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.67 అంగుళాల Full HD+ AMOLED డిస్ప్లేన్ కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2100 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7025 అల్ట్రా (MediaTek Dimensity 7025 Ultra - 6nm) ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది అద్భుతమైన టెక్నాలజీతో వచ్చింది.
ఈ Poco M7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన 50MP మెయిన్ కెమెరా (Sony LYT-600 సెన్సార్, OIS సపోర్ట్)తో పాటు 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5110 mAh బ్యాటరీ, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ తో లభిస్తోంది.