Poco M7 Pro Price Cut: ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 1,195కే POCO M7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ పొందవచ్చు. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Poco M7 Pro Price Dropped: ఎప్పటి నుంచో తక్కవ ధరకే POCO M7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అత్యంత చౌవక ధరలోనే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి అవకాశం.. ఎలా కొనుగోలు చేస్తే అత్యంత తగ్గింపు ధరకు లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ POCO M7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రస్తుతం రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది MediaTek Dimensity 7025-Ultra 5G ప్రాసెసర్తో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు 6.67 అంగుళాల Full HD+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ POCO M7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 2100 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటక్షన్తో విడుదలైంది. ఇక దీని వెనక భాగంలో 50MP Sony OIS ప్రధాన కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు అదనంగా 2MP మాక్రో కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 20MP కెమెరాఫ్రంట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన 5110 mAh బ్యాటరీతో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు Android 14 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. ఇక దీనికి ప్రత్యేకంగా ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన HyperOS సెక్యూరిటీ కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, Dolby Atmos వంటి స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్లో POCO M7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో MRP రూ.18,999కే లభిస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో MRP రూ.20,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్లిప్కార్ట్లో మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ను 37 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.11,999కే పొందవచ్చు..
ఇక ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.560 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో పాటు ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్లో భాగంగా పాత మొబైల్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ. 9,330 వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. ఇక ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ రూ. 1,195కే ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ పొందవచ్చు.