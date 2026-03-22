  • Poco M8 స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్ ఆఫర్‌.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!

Poco M8 స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బిగ్ ఆఫర్‌.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!

Poco M8 స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
  • Mar 22, 2026, 04:23 PM IST

Poco M8 Price Cut: అతి తక్కువ ధరలో గేమింగ్ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి పోకో పెట్టింది పేరు.. చాలా తక్కువ ధరలోని అద్భుతమైన ప్రాసెసర్‌తో విడుదల చేసిన మొబైల్స్ మార్కెట్లో విచ్చలవిడిగా అమ్ముడుపోతున్నాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని Poco బ్రాండ్ ఎప్పటికప్పుడు మంచి మంచి ఫీచర్లతో గొప్ప మొబైల్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా అద్భుతమైన డిస్ప్లేతో కూడిన మొబైల్స్ మార్కెట్లో విపరీతంగా అమ్ముడుపోతున్నాయి.. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? 
 
పోకో బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన మొబైల్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ కొన్ని ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా పోకో బ్రాండ్ కు సంబంధించిన m8 మోడల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ స్ లభించడం విశేషం.. అయితే చీప్ ధరల్లోనే ఈ మొబైల్ అందుబాటులోకి రావడంతో చాలామంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు..  

Poco m8 స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.77 అంగుళాల 3D కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ తో పాటు 3200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన గొరిల్లా గ్లాస్ 5 రక్షణ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది.  

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ Snapdragon 6 Gen 3 ప్రాసెసర్‌తో విడుదలైంది. ముఖ్యంగా గేమింగ్ చేసే యువతకు ఈ మొబైల్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేందుకు కూడా ఎంతగానో యూస్ అవుతుంది. ఈ మొబైల్ 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో అందుబాటులో ఉంది.  

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ చాలా అద్భుతమైన ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Xiaomi HyperOS 2.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు 4 ఏళ్ల OS అప్‌డేట్స్, 6 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ ప్యాచ్‌లు లభిస్తాయి. వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 50 MP మెయిన్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా 2 MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.   

ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో అద్భుతమైన 20 MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉండడం విశేషం. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5520 mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టు ఫీచర్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే రివర్స్ వైర్లెస్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ను బట్టి ధర అందుబాటులో ఉంది.  అయితే, ప్రస్తుతం ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బేస్ వేరియంట్ ధర MRP రూ.21,999 గా ఉంది.. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 18 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌లో కేవలం రూ.17,999 కే అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ పై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.  

ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ మొబైల్‌ని కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా కంపెనీ మరో అద్భుతమైన ఆఫర్లు కూడా అందిస్తోంది. అదేంటో కాదు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్.. ఈ ఆఫర్‌లో భాగంగా మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.16 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం రూ.999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..

