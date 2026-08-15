/Flipkartలో Poco M8x 5G టీజర్ రిలీజ్.. త్వరలోనే మార్కెట్లోకి సూపర్ 5G ఫోన్!

Poco M8x 5g Launch: త్వరలోనే మార్కెట్లోకి Poco M8x 5G మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే దీనికి సంబంధించిన మైక్రో సైట్ కూడా ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది..
Poco M8x 5g Launch: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేయబోతోంది. పోకో M8x 5G పేరుతో తమ కొత్త మొబైల్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని ఎంతో ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్తో పాటు ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.