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Flipkartలో Poco M8x 5G టీజర్ రిలీజ్.. త్వరలోనే మార్కెట్లోకి సూపర్ 5G ఫోన్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 15, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:43 PM IST

Poco M8x 5g Launch: త్వరలోనే మార్కెట్లోకి Poco M8x 5G మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే దీనికి సంబంధించిన మైక్రో సైట్ కూడా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది..
 

Poco M8x 5g Launch: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ సంస్థ పోకో త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదల చేయబోతోంది. పోకో M8x 5G పేరుతో తమ కొత్త మొబైల్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని ఎంతో ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్‌తో పాటు ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 
 

Poco M8x Camera1/5

Poco M8x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌

త్వరలో మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోయే Poco M8x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కోసం ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ప్లాట్ ఫామ్ లో ఒక ప్రత్యేకమైన మైక్రో సైట్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కంపెనీ దానికి సంబంధించిన డిజైన్ ను కూడా వెల్లడించింది. ఇది చూడడానికి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..  

Poco M8x Launch Date In India2/5

LED ఫ్లాష్‌

Poco M8x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ LED ఫ్లాష్‌తో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది ప్రత్యేకమైన ఆకుపచ్చని రంగులో విడుదల కాబోతున్నట్లు మైక్రోసైట్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఫోటోను బట్టి తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా కెమెరా మాడ్యూల్ గోల్డెన్ కలర్ లో ఉండబోతోంది..  

Poco M8x Launch3/5

M8x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ఈ Poco M8x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ డిజైనింగ్‌లో భాగంగా కుడివైపు ప్రత్యేకమైన వాల్యూం కంట్రోల్స్ తో పాటు పవర్ బటన్ కూడా ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే పోకో M8x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ధరతో పాటు ఫీచర్స్ వివరాలు ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు. కానీ అధికారిక సమాచారం ప్రకారం.. ఇది త్వరలోనే విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..  

Poco M8x 4/5

AMOLED డిస్‌ప్లే

ఈ Poco M8x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ ఈనెల ప్రారంభంలోనే భారతదేశంలో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.. ఇప్పటికే మార్కెట్లోకి పోకో ఎమ్8 పవర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంది.. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ 6.9-అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్‌ప్లే తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అలాగే ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ సపోర్టు కలిగి ఉంటుంది.   

Poco M8x Price5/5

డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన డిస్‌ప్లే TÜV ఐ ప్రొటెక్షన్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i సెక్యూరిటీ తో పాటు ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన 50-మెగాపిక్సెల్ AI డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా ఉంది. దీంతోపాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000 mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ కలిగి ఉండబోతోంది..  

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