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Poco M8x 5g: భారీ 7,900mAh బ్యాటరీతో Poco M8x 5g లాంచ్.. పూర్తి ఫీచర్లు ఇవే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 21, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:29 PM IST

Poco M8x 5g Price: భారత మార్కెట్‌లోకి పోకో M8x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 7,900mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Poco M8x 5g Price: పోకో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వినియోగదారులకు అద్భుతమైన గుడ్‌న్యూస్‌ తెలిపింది. భారత మార్కెట్‌లోకి తమ కొత్త మొబైల్‌ను శుక్రవారం విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ పోకో M8x 5G పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇందులో 7,900mAh బ్యాటరీతో పాటు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
 

Poco M8x 5g Price1/6

చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌

ఈ పోకో M8x 5G మొబైల్‌ క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌పై రన్‌ అవుతుంది. అలాగే దీనికి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ధర రూ.18,999 నుంచి మొదలవుతుంది. అయితే, ఈ ఫోన్ ఆగస్టు 27 నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఈ-కామర్స్ సైట్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది..   

Flipkart Poco M8x2/6

డిస్‌ప్లే

ఈ మొబైల్ మార్కెట్‌లో బ్లూ, లెదర్ గ్రీన్‌తో పాటు బ్లాక్‌ కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో విడుదలైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇక పోకో M8x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.9-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ డిస్‌ప్లేకు ప్రత్యేకమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటక్షన్‌ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. అంతేకాకుండా ఈ ఫోన్ దుమ్ము, వాటర్‌ ప్రొటక్షన్‌ కోసం IP64-రేటింగ్‌ను కూడా అందిస్తోంది.  

Poco M8x Battery Backup3/6

చిప్‌సెట్‌

ఇది వెట్ టచ్ టెక్నాలజీ 2.0ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. దీనివల్ల ఫోన్‌ను తడి చేతులతో కూడా సులభంగా వినియోగించవచ్చు.. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్‌ క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 4G 5 చిప్‌సెట్‌పై పని చేస్తుంది. అద్భుతమైన ర్యామ్‌తో పాటు స్టోరేజ్‌ ఆప్షన్స్‌తో లభిస్తోంది.  

Poco M8x 5g Launch Date4/6

బ్యాటరీ

ఇది ట్రిపుల్ కూలింగ్ టెక్నాలజీని కూడా కలిగి ఉందని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇది 7900mAh బ్యాటరీతో పాటు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 22.5W రివర్స్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ బ్యాటరీ ఒకేసారి ఛార్జ్‌ చేస్తే దాదాపు మూడు రోజుల వరకు పని చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. అంతేకాకుండా M8x 5G వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.  

Poco M8x News5/6

కెమెరా సెటప్‌

M8x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ AI డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉండడం విశేషం.. అంతేకాకుండా సెల్ఫీలతో పాటు వీడియో కాల్స్ కోసం.. ఇందులో కంపెనీ అద్భుతమైన 2x ఇన్-సెన్సార్ జూమ్‌తో కూడిన 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. డిజైన్ పరంగా కూడా చాలా బాగుంటుంది.  

Poco M8x 5g Price6/6

బ్యాక్ డిజైన్‌

ఈ ఫోన్ ప్రీమియం వేగన్ లెదర్ ఫినిష్‌తో పాటు గోల్డెన్ కెమెరా డెకోను కలిగి ఉందని కంపెనీ తెలిపింది.. ఇది మెటాలిక్ ఫినిష్ మిడిల్ ఫ్రేమ్‌తో పాటు క్వాడ్-కర్వ్డ్ బ్యాక్ డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత షియోమీ హైపర్ ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది.. కంపెనీ ఇందులో 6 సంవత్సరాల సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్‌లను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది.  

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