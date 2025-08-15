POCO X7 Pro 5G Price Cut: ఫ్లిప్కార్ట్లో POCO X7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్పై అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా ఎక్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తోంది.
POCO X7 Pro 5G Price Cut: మార్కెట్లో 90W హైపర్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కలిగి స్మార్ట్ఫోన్స్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. అందుకే చాలా మంది ఇలాంటి స్మార్ట్ఫోన్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో మంచి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇలాంటి బ్యాటరీతో కూడిన POCO X7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ఇప్పుడు అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ ఏంటో? దాని సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ POCO X7 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ 6.67 అంగుళాల 1.5K ఫ్లాట్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 8400-Ultra ప్రాసెసర్తో విడుదల కాబోతోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ HyperOS 2.0 (ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాక్ సెటప్లో ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP Sony LYT-600 సెన్సార్ + 8MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఇది 6550mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
అలాగే దీని ఫ్రంట్ సెటప్లో అద్భుతమైన 20MP సెల్ఫీ కెమెరా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు శక్తివంతమైన 6550mAh బ్యాటరీ, 90W హైపర్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే IP69 డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, డ్యూయల్ స్పీకర్లు, డాల్బీ అట్మోస్ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 8GB+256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ. 26,999తో.. రెండవ వేరియంట్ 12GB+256GB స్టోరేజ్తో ధర రూ. 28,999తో లభిస్తోంది. ఇక దీని అసలు ధర మార్కెట్లో రూ.31,999 కాగా.. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడే కొనుగోలు 25 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.23,999కే పొందవచ్చు.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. HSBC, RBL బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.2500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే మరింత తగ్గింపు పొందడానికి ఎక్చేంజ్బోనస్ను కూడా వినియోగించవచ్చు. దీని కోసం ముందుగా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి.. పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ. 23,300 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను రూ.699కే పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్స్ అనేది పాత స్మార్ట్ఫోన్ కండీషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. కండీషన్ బాగుంటేనే ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది.