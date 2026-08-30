Poco X8 5g India Launch: భారత మార్కెట్లోకి Poco X8 5G, Poco X8 Power 5G మొబైల్స్ విడుదల కాబోతున్నాయి. ఈ రెండింటినీ కంపెనీ సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇందులో కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ సెటప్తో విడుదల చేయడం విశేషం. అయితే, వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Poco X8 5g India Launch: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు గేమర్స్కి అద్భుతమైన గుడ్ న్యూస్.. రోజుకొకసారి మొబైల్కి ఛార్జింగ్ పెట్టే కష్టాలకు శాశ్వతంగా చెక్ పెడుతూ ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీ పోకో భారత మార్కెట్లోకి 2 అద్భుతమైన మొబైల్స్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. మార్కెట్లోకి కంపెనీ Poco X8 5G, Poco X8 Power 5G పేర్లతో పరిచయం చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో ఎంతో శక్తివంతమైన 9000mAh, 10,000mAh భారీ బ్యాటరీలతో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం..
ఈ రెండు మోడల్స్ను కంపెనీ సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారత్లో అధికారికంగా విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ రెండు మొబైల్ కు సంబంధించిన టీజర్లను ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ వేదికగా పంచుకుంది. మార్కెట్లోకి ఈ మొబైల్స్ రెండు విడుదలయితే ప్రముఖ కంపెనీలైన సాంసంగ్తో పాటు వివో, ఒప్పో, స్మార్ట్ఫోన్స్తో పోటీపడే అవకాశాలున్నాయి..
Poco X8 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 9,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 67W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు 22.5W రివర్స్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. ఇక ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు మూడు రోజులపాటు బ్యాటరీ అందిస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది.
ఇక Poco X8 Power 5G మొబైల్ కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వస్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 10,000mAh మహా బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 27W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా కలిగి ఉండడం విశేషం. ఇది కేవలం అరగంటలోనే 50 శాతం వరకు చార్జ్ అవుతుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేయబోతోంది. ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 3 నుంచి 4 రోజులపాటు నాన్ స్టాప్ గా పని చేస్తుంది.
ఇక ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్లో కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.83-అంగుళాల 1.5K అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేను అందించింది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, కళ్లు చెదిరే 3500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, వెట్ టచ్ 2.0 సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉండడంతో డిస్ప్లే కిందపడిన సేఫ్గా ఉంటుంది..
X8 Power మోడల్లో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 6 Gen 5 (Snapdragon 6 Gen 5) ప్రాసెసర్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అదేవిధంగా రెగ్యులర్ X8 మోడల్లో స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 4 ప్రాసెసర్ను వినియోగించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
ఇక హై ఎండ్ మోడల్లో కంపెనీ ఎంతో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా (OIS సపోర్ట్తో) పాటు 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ను సపోర్టును అందించడం విశేషం. అదేవిధంగా సెల్ఫీ కెమెరాలో భాగంగా చాలా ప్రత్యేకమైన 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఇక రెండో మోడల్ లో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 16MP సెల్ఫీ కెమెరాలను అందించింది..