/POCO X8 5Gపై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. రూ.64,999 ఫోన్‌ కేవలం రూ.9 వేల లోపే.. ఎలా అంటే?

POCO X8 5G Massive Flipkart Deal: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో POCO X8 5G స్మార్ట్ఫోన్పై దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే అత్యంత చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. కేవలం రూ.9 వేల లోపే పొందవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
POCO X8 5G Price Cut: పోకో కంపెనీ విడుదల చేసే స్మార్ట్ఫోన్స్కి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చే ఈ మొబైల్స్ చీప్ ధరకే, అత్యంత అద్బుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది.. అయితే, ఎప్పటి నుంచో ఇదే బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి మొబైల్ ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదలైన POCO X8 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన సేల్ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెన ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రారంభమయ్యింది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి అత్యంత చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
POCO X8 5G మొబైల్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.83-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 3500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్, గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉండడ విశేషం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm ఆక్టా-కోర్) ప్రాసెసర్పై పని చేస్తుంది. ఇది 6GB ర్యామ్తో పాటు 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన 50 MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2 MP డెప్త్, సెకండరీ కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఫ్రంట్ భాగంలో అద్భుతమైన 16 MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన భారీ 9,000 mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో పాటు 67W టర్బో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే Android 16 ఆధారిత HyperOS ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ఈ మొబైల్ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని 128 GB బేస్ వేరియంట్ ధర MRP రూ.64,999తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, సేల్లో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి దాదాపు 35 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో మీకు కేవలం రూ.29,999కే లభిస్తుంది. దీనిపై ఎకంగా రూ.35,000 వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది..
అలాగే అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించాలనుకునేవారు Flipkart Axis, Flipkart SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.1,400 వరకు తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఇతర బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ప్రత్యేకమైన కూపన్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారు కూపన్ అప్లై చేస్తే దాదాపు రూ.2,000 వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా పాత మొబైల్ ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.20,625 బోనస్ పొందవచ్చు. దీంతో ఇది కేవలం రూ.9,000 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.