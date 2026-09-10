Poco X8 Power 5g Discount: మార్కెట్లోకి కంపెనీ POCO X8 Power 5G విడుదల చేసింది. దీనిని మొదటి సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు 55 శాతం వరకు ప్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో మీరు అత్యంత చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Poco X8 Power 5g Discount: అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న POCO X8 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి విడుదలైంది. దీనిని కంపెనీ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన సేల్ కూడా శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. అయితే, మొదటి సేల్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో దీనిపై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ POCO X8 Power 5G స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన 6.83 ఇంచుల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్, 3500 nits పీక్ బ్రైట్నెస్, గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటక్షన్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 Gen 5 (4nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
దీనిని కంపెనీ వివిధ రకాల స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన బేస్ వేరియంట్ 8 GB ర్యామ్తో పాటు 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ స్టోరేజ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక వెనుక భాగంలో చాలా అద్భుతమైన 50 MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 8 MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండడం విశేషం.
ఫ్రంట్ భాగంలో 32 MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 10,000 mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు 27W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉండడం విశేషం..
ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HyperOS ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీనికి కంపెనీ 4 సంవత్సరాల OS అప్డేట్స్తో పాటు 6 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే IP66, IP68, IP69తో పాటు IP69K డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 5G, Wi-Fi, బ్లూటూత్, NFC, IR బ్లాస్టర్, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
దీనిని కంపెనీ మార్కెట్లోకి POCO X8 Power 5G బేస్ వేరియంట్ను ధర రూ.79,999తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, మొదటి సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి దాదాపు 55 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభించబోతోంది. దీంతో మీకు రూ.44,000 వరకు తగ్గి.. కేవలం రూ.35,999కే లభిస్తోంది.
అలాగే దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా Flipkart Axis, Flipkart SBI బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.1,700 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా రూ.2,000 వరకు కూపన్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తోంది. ఇవన్నీ డిస్కౌంట్లు పోను కేవలం రూ.32,299కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే రూ.20,625 వరకు బోనస్ కూడా లభిస్తోంది.