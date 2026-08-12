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Poco X8 Pro Max: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఫ్రీడమ్ సేల్ ఆఫర్.. కేవలం రూ.14,049కే పవర్ ఫుల్ POCO X8 Pro 5G!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 12, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:15 PM IST

Poco X8 Pro Max Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఫ్రిడమ్‌ సేల్‌లో భాగంగా POCO X8 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌తో పాటు బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు రూ.14,049కే పొందవచ్చు.

Poco X8 Pro Max Price: ఎప్పటి నుంచో అత్యంత తక్కువ ధరలోనే 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కలిగి మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఫ్రిడమ్‌ సేల్‌లో భాగంగా ఈ ఇలాంటి ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ అత్యంత చీప్‌ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీటిపై స్పెషల్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.
 

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పవర్‌ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్‌

POCO కంపెనీ ఇటీవలే మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసిన పవర్‌ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్‌తో పాటు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో POCO X8 Pro 5G మొబైల్‌ కూడా ఒకటి.. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి ఛాన్స్‌..

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ఫ్లాట్ తగ్గింపు..

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఫ్రిడమ్‌ సేల్‌ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఫ్లాట్‌ డిస్కౌంట్‌తో పాటు అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం 8 GB ర్యామ్‌తో పాటు 256 GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌ కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర మార్కెట్‌లో MRP రూ.50,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.14,000 వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది.

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రూ.2,325 డిస్కౌంట్

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఫ్లాట్‌ తగ్గింపు పోనూ రూ.36,999కే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని మరింత తగ్గింపుకే పొందాలనుకునేవారు తప్పకుండా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా Flipkart Axis, Flipkart SBI బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.2,325 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది..  

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రూ.14,049కే సొంతం

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఫ్రిడమ్‌ సేల్స్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగించుకుంటే వెరీ చీప్‌ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కండీషన్‌ను బట్టి రూ.20,625 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం రూ.14,049కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

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డిస్ప్లే..

POCO X8 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 6.59-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో పాటు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా 6500mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.  

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కెమెరా సెటప్‌

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm) ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంద. ఇది గేమింగ్‌తో పాటు మల్టీటాస్కింగ్‌కు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇది వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెనకాలో50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులో ఉంది.  

TAGS:
Poco X8 Pro Max
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Poco India
Poco X8 5g

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