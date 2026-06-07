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Poco X8 Pro 5g: రూ.50 వేల POCO X8 Pro 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పుడు కేవలం రూ.8 వేల లోపే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 07, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:01 PM IST

Poco X8 Pro 5g Huge Discount On Flipkart: మీరు కూడా POCO X8 Pro 5G మొబైల్ చాలా చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటే ఇదే మంచి అవకాశం. దీనిపై ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో వివిధ రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేస్తే భారీగా అదనపు బోనస్ లభిస్తుంది..

Poco X8 Pro 5g Huge Discount On Flipkart: మార్కెట్లోకి ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ POCO ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన మొబైల్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్‌తో పాటు భారీ బ్యాటరీ తో, దిమ్మతిరిగే కెమెరా సెటప్‌తో కొత్త కొత్త మొబైల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవలే POCO X8 Pro 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌విడుదల అయింది. అయితే, ఇది అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ ఫీచర్లతో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..

Poco X8 Pro Flipkart Discount1/7

POCO X8 Pro 5G మొబైల్

మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో POCO X8 Pro 5G మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసం మంచి అవకాశం రానే వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ బ్రాండ్ కు సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై కొన్ని రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే చాలా చీప్  ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

Poco X8 Pro Price On Flipkart2/7

AMOLED డిస్‌ప్లే

POCO X8 Pro 5G మొబైల్ 6.59-అంగుళాల (Compact, Palm-friendly) 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ వల్ల గేమింగ్, స్క్రోలింగ్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటాయి. అలాగే ఇది 3500 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో విడుదల కావడం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.   

Poco X8 Pro News3/7

POCO X8 Pro 5G మొబైల్‌

ఇక ఈ POCO X8 Pro 5G మొబైల్‌కు సంబంధించిన పర్ఫామెన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన MediaTek Dimensity 8500 Ultra ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి మల్టీ టాస్కింగ్‌కు చాలా అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది.. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత Xiaomi HyperOS 3 సాఫ్ట్‌వేర్‌తో వస్తుంది. అలాగే దీనిపై కంపెనీ ఆరు సంవత్సరాల వరకు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను అందిస్తూ వస్తోంది.  

Best Camera Mobile Under 350004/7

ప్రధాన కెమెరా

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ప్రధాన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనికి కంపెనీ వెనుక భాగంలో ఎంతో అద్భుతమైన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను అందించింది. ఇది Sony IMX882 సెన్సార్, OIS సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. అలాగే 50 MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. 4k వీడియోకి సపోర్ట్ చేయడమే కాకుండా ఇందులో అదనపు కెమెరా 8 MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ సపోర్టుతో లభిస్తుంది.  

Poco X8 Pro 5g Huge Discount News5/7

ఫ్రంట్ కెమెరా

ఇక POCO X8 Pro 5G మొబైల్ ఫ్రంట్ కెమెరా 20 MP ఒమ్నివిజన్ (OV20B) సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్యాటరీ ఎంతో శక్తివంతమైన 6,500 mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యం తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. అలాగే దీనికి ఫాస్ట్ చార్జింగ్ కోసం 100W HyperCharge సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది. దీనివల్ల 48 నిమిషాల్లోనే ఫుల్ చార్జ్ అవుతుంది.. ఇందులో కంపెనీ ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందించింది.

Poco X8 Pro 5g Huge Discount6/7

31 శాతం తగ్గింపు

POCO X8 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మార్కెట్లో MRP ధర రూ.50,999లతో అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి 31 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.34,999లకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫీస్ కూడా లభిస్తున్నాయి. HDFCతో పాటు ఐసిఐసిఐ, ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.4 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.   

Poco X8 Pro 5g Huge Discount On Flipkart7/7

రూ.8 వేల లోపే..

అంతేకాకుండా మరికొన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి కూడా భారీ తగ్గింపు పొందవచ్చు.. అలాగే ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగించే వారికి అదనంగా రూ.3 వేల వరకు ఎక్స్ట్రా బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే, మీ దగ్గర ఉన్న పాత మొబైల్‌ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.24 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో కేవలం ఈ POCO X8 Pro 5G మొబైల్ రూ.8 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

TAGS:
Poco X8 Pro 5g
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Poco X8 Pro Price

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