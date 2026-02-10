Poco X8 Pro: పోకో నుంచి రెండు కొత్త మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Poco X8 Pro Price: అతి త్వరలోనే భారత్ మార్కెట్లోకి పోకో కంపెనీ అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి.. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Poco X8 Pro Price News: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ పోకో త్వరలోనే కొత్త సిరీస్ మొబైల్ను ప్రారంభించబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఎక్స్ సిరీస్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్స్ పోకో ఎక్స్ 8 ప్రోతో పాటు పోకో ఎక్స్ 8 ప్రో మాక్స్ మోడల్స్లో విడుదల కాబోతున్నాయి. ఇప్పటికే లాంచింగ్కి ముందే ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ లీక్ అయ్యాయి.. దీని ప్రకారం చూస్తే.. ఈ సిరీస్ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పోకో ఎక్స్ 8 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ను కంపెనీ 2511FPC34G మోడల్ నెంబర్స్తో భారత్ మార్కెట్లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఐరన్ మ్యాట్ ఎడిషన్ కూడా విడుదల కాబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ మొబైల్ సిరీస్ చైనాలో విడుదల చేసిన Redmi Turbo 5 రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ అని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి..
బెల్జియంలోని Xiaomi వెబ్సైట్లో Poco X8 Pro సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ కూడా కనిపించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రెండు మోడల్స్ను కంపెనీ 8జిబి ర్యామ్తో పాటు 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరీస్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, కంపెనీ ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ను కేవలం రెండు వేరియంట్లలో మాత్రమే విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అధికారిక సమాచారం ప్రకారం పోకో ఎక్స్ 8 ప్రో 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో పాటు.. 512 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో విడుదల కాబోతోంది. ఇక బేస్ వేరియంట్ మొబైల్ ధర రూ.42 వేల నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. హై ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ.51 వేల రూపాయలు ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇది మొత్తం మూడు రంగుల్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
ఇటీవల చైనా మార్కెట్లోకి విడుదలైన రెడ్మి టర్బో 5 స్మార్ట్ఫోన్ కూడా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6.59-అంగుళాల 1.5K OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,500 నిట్ల పిక్ బ్రైట్నెస్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఇలా ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉంది.
అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా హైపర్ఓఎస్ 3 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇది ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్తో అద్భుతమైన కెమెరా సెట్ అప్ తో విడుదలైంది. ఇందులో ఎంతో ప్రత్యేకమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంటుంది. దీంతోపాటు 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 7,560 mAh బ్యాటరీ, 100 W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది.