Shani Amavasya: చక్రం తిప్పనున్న శనీశ్వరుడు.!. అమావాస్య నుంచి ఈ రాశులకు లగ్జరీ లైఫ్‌తో పాటు తిరుగులేని రాజభోగాలు.. మీరున్నారా..?

Polala Amavasya: శ్రావణ మాసంవేళ చివరి శనివారం అమావాస్య కూడా కలిసి వస్తుండటంతో కొన్ని రాశులకు జీవింతంలో కూడా ఊహించని విధంగా గొప్ప శుభయోగాలు ప్రాప్తిస్తాయి. దీని ప్రభావం వల్లముఖ్యంగా ద్వాదశ రాశులపై కూడా ఉంటుంది.
నవగ్రహాలలో శనిగ్రహన్ని కీలకమైన గ్రహంగా చెబుతారు.సూర్యుడు, ఛాయదేవీల సంతానం శనిశ్వరుడు. ఈయన్ను కర్మ ప్రభువు అంటారు. ఆయన మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు. అధర్మ  మైన పనులుచేస్తే ఆలస్యమైన కూడా తిరిగి కోలుకొలేని విధంగా దెబ్బతీస్తాడు.

అందుకు ఎప్పటికి కూడా చెడు ఆలోచనలు, చెడు భావనలకు దూరంగా ఉండాలని పండితులు చెబుతుంటారు. మన ఆలోచనలు, చేసే పనులే మన జీవితాన్నిముందుకు తీసుకెళ్తాయి. చెడు పనులు చేస్తు తమకు మాత్రం అంతా మంచి జరగాలని అత్యాశతో కోరుకుంటే కల్లో కూడా జరుగదు. ముఖ్యంగా శనీశ్వరుడు కర్మల్నిబట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడంటారు.

అయితే.. శ్రావణ మాసంలో ఆఖరి శనివారం రోజున అమావాస్య రానుంది. మనం ఆగస్టు 23న శనిఅమావాస్యను జరుపుకుంటున్నాం. దీన్ని అత్యంత అరుదైన ఘటనగా చెబుతారు.దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉంటుంది. శనీశ్వరుడు అనుగ్రహాం వల్ల అమావాస్య నుంచి కొన్నిరాశులవారి జీవితాలు ఓవర్ నైట్ లో మారిపోనున్నాయి. అవేంటో చూద్దాం.

ఈ రాశులు వారు శనీశ్వరుడి దయ వల్ల కోర్టు కేసుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. విదేశాలకు వెళ్లే చాన్స్ లు కన్పిస్తున్నాయి. రాదనుకున్న డబ్బు తిరిగి మీ సొంత మౌతుంది..  

ఈ రాశుల వారు రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. తండ్రి ఆస్తిపాస్తుల గొడవ సమసిపోతుంది. మిత్రులతో కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. భూములకు సంబంధించి లావాదేవీల్లో భారీగా లాభాల్ని పొందుతారు.

ఈ రాశుల వారికి అనుకుని విధంగా లాటరీలు తగిలే చాన్సులు కన్పిస్తున్నాయి.  కోరుకున్న యువతితో పెళ్లి నిశ్చయం అవుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో, ఆన్లైన్ లలో , బంగారం కొనుగోలుపై మీరు పెట్టే ఇన్వెస్ట్ మెంట్ లు రెట్టింపు లాభాల్ని తెచ్చిపెడతాయి.

