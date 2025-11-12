Moto X70 Ultra Launch Date In India: త్వరలోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మోటరోలా అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేయబోతోంది ఇది ఎక్స్ సిరీస్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. విడుదలకు ముందే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి.
Moto X70 Ultra Launch Date In India Telugu News: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ మోటరోలా నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఎక్స్ సిరీస్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. మొట్టమొదటిసారిగా మోటోరోలా (Moto) కంపెనీ విడుదల చేసే ఎక్స్ సిరీస్ మొబైల్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో లీకైన ఫీచర్స్ చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్తో లాంచ్ కాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మోటరోలా కంపెనీ తమ X సిరీస్ మొబైల్ను Moto X70 అల్ట్రా పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇది Motorola Edge 70 అల్ట్రాగా విడుదల కాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm చిప్సెట్ను కలిగి ఉంటుంది.
అలాగే ఈ మొబైల్ XT2603-1 మోడల్ నంబర్తో లాంచ్ కాబోతోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లో గ్రాఫిక్స్ కోసం అడ్రినో 829 GPU ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 1.5K రిజల్యూషన్తో OLED డిస్ప్లేతో విడుదల చేయబోతోంది.
ఈ Moto X70 Ultra స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన Android 16-ఆధారిత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉండబోతోంది. దీంతోపాటు ఎడ్జ్ సిరీస్లో ఉండే డిస్ప్లే సైజు ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే సైజు సమానంగా ఉండబోతోంది. గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదలైన ఎడ్జ్ 15 6.4-అంగుళాల ఫ్లాట్ pOLED LTPO డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. అయితే, త్వరలోనే విడుదల కాబోయే ఈ మొబైల్ కూడా ఇదే సైజు డిస్ప్లేన్ కలిగి ఉంటుంది.
ఈ Moto X70 Ultra మొబైల్ను కంపెనీ మొత్తం రెండు (128GB, 256GB) స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీని డిస్ప్లే గరిష్టంగా 3,000 నిట్ల బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది మొత్తం ఐదు రంగుల్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో కొన్ని కొత్త రంగులు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ Moto X70 Ultra స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ లో భాగంగా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i కూడా లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో మొత్తం మూడు కెమెరాలు కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ లెన్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉంది.