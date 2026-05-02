Political Heroes: ఎన్టీఆర్, పవన్, విజయ్ సహా రాజకీయ పార్టీలు పెట్టిన హీరోలు వీళ్లే..

Political Party Heroes: మన దేశంలో ముఖ్యంగా దక్షిణాదిలో రాజకీయాలకు, సినిమాలకు మధ్య విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. మన దగ్గర సినిమాల నటించిన కథానాయకులు చాలా మంది పాలిటిక్స్ లో వచ్చి తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. ముఖ్యంగా దక్షిణాదిన స్టార్ హీరోలైన ఎన్టీఆర్, ఎమ్జీఆర్ వంటి కొంత మంది పార్టీలు పెట్టి అధికారంలోకి వచ్చి సీఎంలు అయ్యారు. తాజాగా విజయ్ కూడా టీవీకే పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టి తాజా ఎన్నికల బరిలో దిగారు. దళపతి విజయ్ కంటే ముందు రాజకీయ పార్టీలు పెట్టిన హీరోలు ఎవరున్నారంటే..
NTR (ఎన్టీఆర్) - MGR (ఎమ్జీఆర్).. తెలుగు నాట అన్న ఎన్టీఆర్ 1982లో తెలుగు దేశం పార్టీని స్థాపించారు. అంతేకాదు పార్టీ పెట్టిన తొమ్మిది నెలల్లోనే అధికారంలోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్ఠాంచారు. తెలుగు నాట ఎన్టీఆర్ తర్వాత మరే నటుడు ముఖ్యమంత్రి మాత్రం కాలేకపోయారు. అటు అన్న ఎన్టీఆర్ కంటే ముందు ముందు పార్టీ పెట్టి ముఖ్యమంత్రి అయిన కథానాయకుడు ఎమ్జీఆర్. 1972లో డీఎంకేను విబేధించి అన్నాడీఎంకే పార్టీని స్థాపించారు. ఆ తర్వాత ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన మూడు సార్లు సీఎంగా ప్రజలకు సేవ చేసారు. అంతేకాదు చనిపోయే వరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు.
శివాజీ గణేషన్ - దేవానంద్.. ఎమ్జీఆర్, ఎన్టీఆర్ సమకాలికుడైన శివాజీ గణేషణ్ కూడా ముందు డీఎంకే పార్టీతో తన రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలు పెట్టారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్లో చేరారు.ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ తరుపున రాజ్యసభ సభ్యుడు అయ్యారు. యన 1988లో 'తమిళగ మున్నేట్ర మున్నయ్' అనే పార్టీని స్థాపించారు. కానీ ఈ పార్టీ ఎన్నికల్లో పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు. కేవలం దక్షిణాది హీరోలే కాదు.. ఉత్తరాది బాలీవుడ్ ముందు తరం అగ్ర కథానాయకుడు దేవానంద్ 1980లో నేషనల్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అనే పార్టీని స్థాపించారు. ఎంతో ఆర్భాటంగా ప్రారంభమైన ఈ పార్టీ 1980 సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత అసలు ఉనికిలో లేకుండా పోయింది.
నందమూరి హరికృష్ణ: ఎన్టీఆర్ తనయుడు నందమూరి హరికృష్ణ 1999లో చంద్రబాబు నాయుడును విభేదించి అన్న తెలుగు దేశం పార్టీని స్థాపించారు. ఆ ఎన్నికల్లో గంట గుర్తుతో 294 స్థానాల్లో పోటీ చేసారు. ఆ ఎన్నికల్లో కనీస ప్రభావం చూపించలేకపోయింది. దీంతో తిరిగి తెలుగు దేశం గూటికి చేరారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తండ్రీ తనయులు ఇద్దరు పార్టీలు పెట్టారు. కానీ తండ్రి బాటలో తనయడు విజయం సాధించలేకపోయారు.
చిరంజీవి - విజయ శాంతి.. 2008లో ప్రజా రాజ్యం పార్టీని స్థాపించారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. అలవాటు లేని పాలిటిక్స్ లో చిరంజీవి ఇమడలేకపోయారు. సక్సెస్ కాలేకపోయారు. ఆ తర్వాత తన పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేసి రాజ్యసభ సభ్యుడు అయ్యారు. అంతేకాదు యూపీఏ 2 చివర్లో మన్మోహన్ మంత్రి వర్గంలో కేంద్ర పర్యాటక మంత్రిగా సేవలు అందించారు. పొలిటికల్ పార్టీలు పెట్టిన వాళ్లలో హీరోలే కాదు.. హీరోయిన్ కూడా ఉంది. బీజేపీతో రాజకీయ ఆరంగేట్రం చేసిన ఈమె.. 2009లో తల్లి తెలంగాణ పార్టీని స్థాపించింది. ఆ తర్వాత తన పార్టీని టీఆర్ఎస్ పార్టీలో విలీనం చేసింది.
కమల్ హాసన్ - శరత్ కుమార్ - విశాల్ -రజినీకాంత్ - విజయకాంత్.. కమల్ హాసన్ కూడా 2018లో ఫిబ్రవరి 21న 'మక్కల్ నీది మయ్యమ్' అనే రాజకీయ పార్టీని పార్టీని స్థాపించారు. శరత్ కుమార్: రాజకీయ పార్టీ పెట్టిన హీరోల్లో శరత్ కుమార్ ఉన్నారు. 2007లో ఈయన ఆల్ ఇండియా సమతువ మక్కల్ కచ్చి (AISMK) అనే పార్టీని స్థాపించారు.విశాల్ కూడా తన ఫ్యాన్ క్లబ్ 'మక్కల్ నాలా ఇయక్కమ్'ను పొలిటికల్ పార్టీగా మార్చారు. ఎన్నికల్లో పోటీ మాత్రం చేయలేదు. రజినీకాంత్ గత కొన్నేళ్లుగా పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. 'మక్కల్ సేవై కట్చి' అనే పార్టీని స్థాపించారు. కానీ తీరా అనారోగ్య సమస్యలు ఇతరత్రా కారణాల వల్ల రాజకీయ ఎంట్రీకి బ్రేకులు వేసారు. దివంగత పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత విజయ్ కాంత్ కూడా సినిమాల్లో సంచలన విజయాల తర్వాత రాజకీయాల్లో ప్రవేశించారు. 2005లో దేశీయ ముర్పేక్కు ద్రవిడ కళగం(DMDK)పార్టీని స్థాపించారు.
కార్తీక్.. ఉపేంద్ర.. ఒకప్పటి తమిళ లవర్ బాయ్ కార్తీక్ కూడా 2006లో రాజకీయాల్లో ప్రవేశించారు. 2009లో 'అహిలా ఇండియా నాడలుమ్ మక్కల్ కచ్చి' అనే పార్టీని స్థాపించారు. ఈ పార్టీ పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు. అటు 2018లో 'మనిత ఉరైమైగల్ కాక్కుమ్ కచ్చి' అనే పొలిటికల్ పార్టీని స్థాపించారు. ఆ పార్టీ ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే, బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంది. కానీ పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు. అటు కన్నడ నటుడు ఉపేంద్ర 2018లో 'ప్రజాకీయ' పార్టీని స్థాపించారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఈ పార్టీ తరుపున పోటీ చేసినా.. ఎక్కడా పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేకపోయింది.
పవన్ కళ్యాణ్ : పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ 2014 సార్వత్రిక ఎన్నికల ముందు జనసేన పార్టీని స్థాపించారు. ఆ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, టీడీపీ కూటమికి మద్ధతు తెలిపారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ పార్టీలు పెట్టిన అన్నదమ్ములుగా రికార్డులకు ఎక్కారు. ఆ తర్వాత 2019 ఎన్నికల్లో గాజువాక, భీమవరంలో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. 2024 ఎన్నికల్లో బీజేపీ, టీడీపీ పొత్తుతో పోటీ చేసిన అన్ని స్థానాల్లో బరిలో దిగి 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించారు. అంతేకాదు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
విజయ్: తమిళ హీరో 2024లో ఫిబ్రవరి 2న 'తమిళగ వెట్రి కళగం' అనే పార్టీని స్థాపించారు. ఈ సారి ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేసారు. ఈయన ఎంజీఆర్, ఎన్టీఆర్ తరహాలో ముఖ్యమంత్రి అవుతారా లేదా అనేది మే4న వచ్చే ఫలితాల్లో తేలిపోనుంది.