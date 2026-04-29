Pooja Hegde Boyfriend Rohan Mehra: బాలీవుడ్లో నిత్యం ఏదో ఒక డేటింగ్ లేదా ఇతర హాట్ టాపిక్స్ నడుస్తూనే ఉంటాయి. తాజాగా మరో డేటింగ్ వార్త జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. హీరోయిన్ పూజా హెగ్డేతో నటుడు రోహన్ మెహ్రా డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు బీటౌన్లో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం నడుస్తోందన్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో క్షణాల్లోనే వైరల్ అయ్యాయి.
బాలీవుడ్లో నిత్యం ఏదో ఒక డేటింగ్ లేదా ఇతర హాట్ టాపిక్స్ నడుస్తూనే ఉంటాయి. తాజాగా మరో డేటింగ్ వార్త జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. హీరోయిన్ పూజా హెగ్డేతో నటుడు రోహన్ మెహ్రా డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు బీటౌన్లో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం నడుస్తోందన్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో క్షణాల్లోనే వైరల్ అయ్యాయి.
పూజా హెగ్డే ఇప్పుడు మరో జీవితంలోకి అడుగుపెడుతోందని సమాచారం. ప్రస్తుతం వరుణ్ ధావన్తో కలిసి 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' సినిమాలో నటిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు తాను ఓ హీరోతో డేటింగ్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇప్పుడిదే వార్త తెగ వైరల్ అవుతోంది.
ఫిల్మ్ఫేర్ వెలువరించిన నివేదిక ప్రకారం.. నటుడు రోహన్ మెహ్రాతో పూజా హెగ్డే డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు, దాదాపుగా వీరిద్దరి ప్రేమ ఖరారు అయినట్లు వెల్లడించింది. గత కొన్నేళ్లుగా వీరిద్దరూ సీక్రెట్ రిలేషన్లో ఉన్నారని.. తాజాగా వీరిద్దరి బంధం బలపడిందని, త్వరలోనే వీరిద్దరి ప్రేమ విషయాన్ని బహిర్గతం చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
హెచ్టీ నివేదిక ప్రకారం.. పూజా హెగ్డే, రోహన్ మెహ్రా ప్రేమాయణం గురించిన పుకార్లు మొట్టమొదటగా 2020లో ఇంటర్నెట్లో వినిపించాయి. హర్ష్ వర్ధన్ కపూర్ ఇంట్లో జరిగిన ఒక పార్టీలో వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించడంతో ఈ వార్తలు మొదలయ్యాయి. అయితే ఆ సమయంలో, పూజా హెగ్డే ఒక క్రికెటర్తో ప్రేమలో ఉందని వార్తలు రావడంతో, ఈ పుకార్లను అప్పట్లో కొట్టిపారేశారు.
ఎవరీ రోహన్ మెహ్రా? 1991లో కెన్యాలో జన్మించిన రోహన్ మెహ్రా, దివంగత బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటుడు వినోద్ మెహ్రా కుమారుడు. తన తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ, రోహన్ 2018లో వచ్చిన 'బజార్' చిత్రంతో బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టాడు. ఈ చిత్రంలో అతను సైఫ్ అలీ ఖాన్, రాధిక ఆప్టే, చిత్రాంగద సింగ్లతో కలిసి స్క్రీన్ పంచుకున్నాడు.
'20 ఐపీసీ', 'కాలా', 'అద్భుత్', 'ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్!' వంటి చిత్రాల్లో నటించాడు. ఇక కెరీర్ విషయానికి వస్తే, రోహన్ త్వరలో నెట్ఫ్లిక్స్లో రాబోతున్న 'ఫ్యామిలీ బిజినెస్' అనే ప్రాజెక్ట్లో కనిపించనున్నాడు. ఇందులో అనిల్ కపూర్, విజయ్ వర్మ, రియా చక్రవర్తి, నేహా ధూపియా వంటి ప్రముఖులు కూడా నటిస్తున్నారు.