  • Pooja Hegde Controversy: క్యారీవాన్‌లో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన హీరో ఎవరు..ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చిన పూజా హెగ్డే..!

ఉదయం నుంచి పూజా హెగ్డే పట్ల ఒక తెలుగు హీరో అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్టు.. అంతేకాకుండా అతన్ని పూజ కొట్టినట్టు.. ఈ విషయాన్ని పూజ హెగ్డే స్వయంగా చెప్పినట్టు.. ఒక వార్త వినిపిస్తూ వచ్చింది. అయితే ఈ వార్తపై ఫైనల్ గా పూజా హెగ్డే నుంచి క్లారిటీ వచ్చింది.‌
హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే గురించి ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త బాగా వైరల్ అయింది. ఒక స్టార్ హీరో తన అనుమతి లేకుండా క్యారీవాన్‌లోకి వచ్చాడని, అందుకే పూజ అతడికి చెంపదెబ్బ కొట్టిందని కొన్ని పోస్టులు ప్రచారం చేశాయి. 

ఈ కథను చూసిన అభిమానులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. ఆ హీరో ఎవరు?, ఇది నిజమేనా? అంటూ అనేక ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో మొదలయ్యాయి.

కానీ ఈ వార్తలో ఎలాంటి నిజం లేదని పూజా హెగ్డేకు దగ్గరైన వర్గాలు స్పష్టంగా తెలియజేశాయి. పూజా హెగ్డే ఎక్కడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదని.‌. ఆమె ఇచ్చిన ఏ ఇంటర్వ్యూలోనూ ఈ మాటలు లేవని తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో ఎవరో కావాలనే సృష్టించిన అబద్ధపు ప్రచారం ఇదని చెప్పారు. ఆధారాలు లేకుండా ఇలాంటి కథలు తయారు చేయడం తప్పని వారు మండిపడ్డారు.

పూజా హెగ్డే కెరీర్ విషయానికి వస్తే..గత కొంతకాలంగా ఆమెకు సరైన విజయాలు రాలేదు. అయినా కూడా ఆమెకు ఉన్న అభిమానులు, పాపులారిటీ మాత్రం తగ్గలేదు. “బుట్ట బొమ్మ” అంటూ తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకున్న ఈ హీరోయిన్ ఇప్పటికీ వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది.   

ప్రస్తుతం పూజా హెగ్డే తన సినిమాలపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టిందని ఆమె సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆమె నటించిన జననాయగన్ ..సినిమా ఆలస్యం కావడం వల్ల కూడా ఆమెపై ఒత్తిడి పెరిగినట్లు సమాచారం. సెన్సార్ సమస్యల కారణంగా ఈ సినిమా పలుమార్లు వాయిదా పడింది. ఇది హీరో విజయ్ చివరి సినిమా కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

