English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?

Pooja Hegde Dating Rumours: సౌత్ ఇండస్ట్రీలో టాప్‌ హీరోయిన్‌గా క్రేజ్ సొంతం చేసుకున్న పూజా హెగ్డే.. ఇటీవల వరుసగా ఫ్లాపులతో ఆఫర్ల రేసులో వెనుకపడిపోయింది. ముఖ్యంగా తెలుగులో ఫుల్‌ లెంగ్త్ రోల్‌ పోషించి నాలుగేళ్లు అయింది. ప్రభాస్ రాధేశ్యామ్ సినిమా తరువాత తెలుగులో మరో ఫుల్ లెంగ్ మూవీ చేయలేదు. ఆచార్య మూవీలో రామ్‌ చరణ్‌కు జోడిగా నటించినా.. పెద్దగా స్క్రీన్‌ స్పెస్ లేదు. స్పెషల్ సాంగ్స్‌తో మాత్రం ఆడియన్స్‌ను అలరిస్తోంది. సినిమాల విషయం పక్కనపెడితే.. తాజాగా ఈ అమ్మడి పెళ్లి వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
1 /5

ఓ స్టార్‌ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. త్వరలో అతడినే పెళ్లి చేసుకోనుందని నెట్టింట వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ముంబైకి చెందిన క్రికెటర్‌తో బుట్టబొమ్మ ప్రేమయాణం సాగిస్తున్నట్లు రూమర్లు వస్తున్నాయి.  

2 /5

గతంలోనూ కర్ణాటకకు చెందిన ఓ క్రికెటర్‌ను వివాహం చేసుకోనుందని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ క్రికెటర్ సోదరుడి పెళ్లికి పూజా హెగ్డే హాజరైందని రూమర్లు వచ్చాయి. తాజాగా మరో క్రికెటర్‌తో ఈ భామ డేటింగ్‌లో ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.   

3 /5

అయితే డేటింగ్ పూకార్లను పూజా హెగ్డే ఖండించింది. తన పూర్తి దృష్టి కెరీర్‌పైనే ఉందని.. తాను ప్రస్తుతం ఒంటరిగా ఉన్నానని స్పష్టం చేసింది. తన పెళ్లి వార్తలు చదివానని.. వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోనని క్లారిటీ ఇచ్చేసింది.  

4 /5

మహేష్ బాబు గుంటూరు కారం మూవీ నుంచి బుట్టబొమ్మ తప్పుకున్నప్పటి నుంచి పెళ్లి పుకార్లు మొదలయ్యాయి. బాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ బ్యూటీ.. ప్రస్తుతం తమిళంలో ఎక్కువగా ఆఫర్లు అందుకుంటోంది.  

5 /5

ఇటీవల రజనీకాంత్ కూలీ మూవీ మోనికా సాంగ్‌తో ఆడియన్స్‌ను అలరించింది. ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్‌చల్ చేసింది. మిలియన్ల వ్యూస్‌తో దూసుకుపోయింది. మరోవైపు బుట్టబొమ్మ సోషల్ మీడియాలో కూడా యాక్టివ్‌గా ఉంటోంది. తన ఫోటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేస్తూ.. ఫ్యాన్స్‌తో టచ్‌లో ఉంటోంది.  

Pooja Hegde Pooja Hegde movies Pooja Hegde News Pooja Hegde Pics Pooja Hegde Dating

Next Gallery

Best Time To Eat White Rice: ఉదయం లేదా మధ్యాహ్నం…తెల్ల అన్నం ఎప్పుడు తింటే మంచిది..!