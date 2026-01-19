English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pooja Hedge: ఆ హీరో నన్ను బలవంతం చేస్తే చెంప మీద కొట్టా.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన పూజా హెగ్డే..

Pooja hegde molested by star hero: నా క్యారవాన్ లోకి నా పర్మిషన్ లేకుండా వచ్చాడు. అంతేకాకుండా తాకడానికి కూడా ప్రయత్నించాడు. దీంతో ఆవేశంలో అతడ్ని కొట్టానని పూజా హెగ్డే  షాకింగ్ నిజంను రివీల్ చేసింది. ఈక్రమంలో టాలీవులో మరోసారి వేధింపుల అంశం వార్తలలో నిలిచింది.
 
ఇటీవల కాలంలో తరచుగా మహిళలపై వేధింపులు, అఘాయిత్యాలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పోలీసులు ఎన్నిచట్టాలు తీసుకొచ్చిన కూడా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ఇక సినిమారంగంలో వేధింపుల అంశం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కన్లేదు.   

చాలా మంది హీరోయిన్లు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు చాన్స్ లు దొరకాలంటే వేధింపులను ఎదుర్కొవాల్సిందే అన్నట్లు సిట్యూవేషన్ తయారైంది. చాలా మంది  హీరోయిన్లు తమ కెరీర్ లో ఎదుర్కొన్న అనేక వేధింపుల ఘటనలను పబ్లిక్ గాచెప్పుకుని బాధపడ్డారు. కొంతమంది పరువు పొతుందని తమకు జరిగిన అన్యాయంను మౌనంగా భరించిన వారు కూడా ఉన్నారు.  

మొత్తంగా కొన్ని చోట్ల హీరోలు, డైరెక్టర్ లు పడక పంచుకుంటే లేదా షూటింగ్ సమయంలో హీరోయిన్లతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన ఘటనలు కొకొల్లలు. తాజాగా..స్టార్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే తననై ఒక పాన్ ఇండియా హీరో వేధింపులకు పాల్పడ్డాడని చెప్పడం పెద్ద దుమారంగా మారింది.  

పూజా హెగ్డే  ఒకప్పుడు ముకుంద , దువ్వాడ జగన్నాథం, అరవింత సమేత వీర రాఘవ, అల వైకుంఠ పురం, మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్, రాధే శ్యామ్ , ఆచార్య వంటి మూవీస్ లలో అగ్రహీరోలతో  నటించిన విషయం తెలిసిందే. అదే విధంగా కూలీ, రెట్రోల్లో కూడా నటించింది. 

ఇదిలా ఉండగా ఇటీవల గతంలొ లాగా పూజా హెగ్డే హిట్ సినిమాలతో ఫామ్ లో లేరని చెప్పుకొవచ్చు.  తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పూజా హెగ్డే  చేసిన కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో రచ్చగా మారాయి.  కొన్ని నెలల క్రితం ఒక పాన్ ఇండియా మూవీలో నటించానని, అప్పుడు షూటింగ్ బ్రేక్ సమయంలో హీరో డైరెక్ట్ గా తన కారవాన్ లోకి వచ్చాడన్నారు.  

 ఎలాంటి అనుమతి తీసుకోకుండానే రావడమే కాకుండా.. ముట్టుకొవడానికి కూడా ప్రయత్నించాడని చెప్పింది. అతడ్ని చూడగానే షాక్ అయ్యానని, వెళ్లిపోమ్మని చెప్పిన వినలేదని, అసభ్యంగా ప్రవర్తించడంతో అతడ్ని చెంపదెబ్బ కొట్టినట్లు పూజా హెగ్డే  షాకింగ్ నిజంను రివీల్ చేసింది. అతడ్ని కొట్టగానే సీరియస్ గా బైటకు వెళ్లిపోయాడని ఆతర్వాత నాతో మాట్లాడలేదని పూజా చెప్పుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత మూవీలోని సీన్లన్ని తన డూప్ పెట్టిషూటింగ్ లను పూర్తి  చేశారని తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవంను పూజా హెగ్డే బైటపెట్టింది.    

ప్రస్తుతం పూజా హెగ్డే  చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట దుమారంగా మారాయి. అసలు  పూజా హెగ్డే తో చెంపదెబ్బలు తిన్న ఆ పాన్ ఇండియా హీరో ఎవరని అభిమానులు పూజాకు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా పాన్ ఇండియా హీరో అంటూ ఒక హింట్ అయితే ఇచ్చిందని, దీన్నిబట్టి కొంత మంది పేర్లను నెటిజన్లు వైరల్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా పూజా హెగ్డే కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో మరోసారి క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంశం మరోసారి తెరమీదకు వచ్చింది.  

