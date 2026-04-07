Pooja Hegde: బీచ్ లో ఆ హీరోతో పూజ హెగ్డే రొమాన్స్.. కామెంట్ పెట్టిన జాన్వి కపూర్

Pooja Hegde Romance:బాలీవుడ్లో తాజాగా ఓ రొమాంటిక్ సీన్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. వరుణ్ ధావన్.. పూజ హెగ్డే కలిసి నటిస్తున్న హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై సినిమా షూటింగ్లో తీసిన ఓ ఫోటో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. బీచ్ దగ్గర తీసిన ఈ ఫోటోలో ఇద్దరూ చాలా దగ్గరగా కనిపిస్తూ రొమాంటిక్గా పోజ్ ఇచ్చారు. దీంతో ఈ ఫోటో నెట్లో పెద్దగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
ఈ సినిమా మొదట జూన్ 5న విడుదల కావాల్సి ఉండగా.. ఇప్పుడు జూన్ 12కి వాయిదా పడింది. కారణం యష్ నటిస్తున్న టాక్సిక్ సినిమాకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో పూజ హెగ్డేతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్ కూడా కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. ఈ మూవీకి వరుణ్ ధావన్ తండ్రి డేవిడ్ ధావన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
ఈమధ్య.. షూటింగ్ సమయంలో తీసిన కొన్ని వీడియోలు లీక్ అవ్వగా, అందులో వరుణ్.. పూజ మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఇప్పుడు వారు అధికారికంగా షేర్ చేసిన ఫోటోలో కూడా అదే రొమాన్స్ కనిపిస్తోంది. ఈ ఫోటోకు వరుణ్ “ఇష్క్ సిర్ఫ్ ఒకే సారి జరుగుతుంది” అని క్యాప్షన్ పెట్టాడు.
అయితే ఈ ఫోటోపై ఆసక్తికరమైన కామెంట్ చేసింది జాన్వీ కపూర్. ఆమె సరదాగా “ఎందుకు క్యాప్షన్లో ఇలా గట్టిగా అరిస్తున్నావు?” అంటూ కామెంట్ చేసింది. ఈ కామెంట్ చూసి ఫ్యాన్స్ నవ్వుకుంటూ వైరల్ చేస్తున్నారు. జాన్వీ.. వరుణ్ ఇప్పటికే బవాల్ వంటి సినిమాల్లో కలిసి నటించారు కాబట్టి, వారి మధ్య మంచి ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఉంది. View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn)
ఇక ఈ సినిమా రొమాన్స్, ఎమోషన్, ఎంటర్టైన్మెంట్ కలయికగా ఉండబోతోందని సమాచారం. పూజ హెగ్డే ఈ సినిమాలో చాలా అందంగా కనిపించబోతుందని కూడా టాక్ ఉంది. బీచ్లో తీసిన ఈ రొమాంటిక్ సీన్ సినిమాకు మరింత హైప్ తీసుకొచ్చింది.
పూజ హెగ్డే ..వరుణ్ ధావన్ జంట ఈ సినిమాతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా కనిపిస్తోంది. జాన్వీ కపూర్ చేసిన సరదా కామెంట్ ఈ ఫోటోకు మరింత క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.