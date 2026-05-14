Poonam Dhillon: భర్తపై కోపంతో ఇల్లీగల్ ఎఫైర్ పెట్టుకున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఈమె సామాన్యురాలు కాదు..

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 14, 2026, 05:22 AM IST|Updated: May 14, 2026, 05:25 AM IST

Poonam Dhillon: పూనమ్ ధిల్లాన్..  80లలో హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. 16 యేళ్ల వయసులోనే    మిస్ యంగ్ ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకుంది. అంతేకాదు  ఫెమినా మిస్ ఇండియా టైటిల్ గెలుచుకుంది. అందాల పోటీలతో వచ్చిన ఇమేజ్ తో బాలీవుడ్ లో  గ్రాండ్  ఎంట్రీ లభించింది. అక్కడ కూడా కెరీర్ పరంగా పీక్స్ చూసింది.  

Poonam Dhillon controversy: గ్లామర్ పోటీల్లో విజయాల తర్వాత పూనమ్ ధిల్లాన్.. అమితాబ్ బచ్చన్ హీరోగా యశ్ చోప్రా తెరకెక్కించిన  'త్రిశూల్' చిత్రంతో హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత యాక్ట్రెస్ గా ఇక  వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. మోస్ట్ సక్సెస్ ఫుల్ హీరోయిన్ గా  దాదాపు  80కి పైగా హిందీ చిత్రాల్లో నటించి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు మెజారిటీ చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర విజయాలను నమోదు చేశాయి. 

కెరీర్ పరంగా మంచి పేరు  తెచ్చుకున్న  పూనమ్ ధిల్లాన్  పర్సనల్ లైఫ్ లో పలు వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా నిలిచింది.  కేవలం 16 యేళ్ల  వయసులో 'మిస్ యంగ్ ఇండియా' అందాల కిరీటం  కైవసం చేసుకొని సంచలనం రేపింది. ఆ ఇమేజ్ తో ఈమెకు వరుస అవకాశాలు క్యూ కట్టాయి. ‘త్రిశూల్’ సినిమా సక్సెస్ తర్వాత  తర్వాత పూనమ్ 'నూరి' సినిమాకి సంతకం చేసింది. ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు, దర్శకుడు రమేష్ తల్వార్ తో పీకలోతు ప్రేమలో  పడింది.  క్రమంగా, వారి ప్రేమ గురించి సినీ ఇండస్ట్రీలో పుకార్లు షికార్లు చేశాయి.  

 

ఇది మాత్రమే కాదు, ఇద్దరూ రహస్యంగా ఎంగేజ్‌మెంట్  చేసుకున్నారని వార్తలు కూడా వచ్చాయి. సినిమా ఆఫర్స్ తగ్గిపోతాయే భయంతో  పూనమ్ తో పాటు రమేశ్  వాటన్నంటినీ ఖండిస్తూ వచ్చారు.  అప్పట్లో ముంబైలోని ధనవంతులకు నిలయమైన ప్రాంతమైన జుహులో పూనమ్ కోసం దర్శకుడు రమేష్ తల్వార్ ఒక లగ్జరీ బంగ్లాను కూడా కొనడం సంచలనం రేపింది. ఈ విషయం గురించి అప్పటి వార్తాపత్రికలలో చాలా కథనాలు వచ్చాయి కూడా.  ఆ తర్వాత ఏమైందో ఏమో రమేష్ తల్వాల్ తో సంబంధానికి పూనమ  బ్రేకప్ చెప్పింది.

1980లలో తన కెరీర్ అత్యున్నత దశలో ఉన్నప్పుడు పూనమ్ అప్పటికే పెళ్లైన దర్శకుడు రాజ్ సిప్పీతో ప్రేమలో పడ్డట్టు పుకార్లు షికార్లు చేశాయి. అప్పట్లో ఈ జంట సంబంధం గురించి మొత్తం చిత్ర పరిశ్రమలో అందరు చెవులు కొరుక్కున్నారు. పూనమ్ రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంది. కానీ రాజ్ తన కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టడానికి పెద్దగా ఇష్టపడలేదు. దీంతో ఈ బంధం కూడా ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. చివరికి, 1988లో, పూనమ్ థిల్లాన్ ప్రముఖ నిర్మాత అశోక్ థాకరేను పెళ్లి  చేసుకుంది. ఆ దంపతులకు ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు ఉన్నారు. 

వివాహం తర్వాత యాక్టింగ్ కు కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చింది. పెళ్లైన  కొన్నేళ్ల  తర్వాత, పూనమ్, అశోక్ వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు తలెత్తాయి. 1994లో అశోక్.. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారు. ఆ సమయంలో పూనమ్ కూడా దీని గురించి బహిరంగంగా వేదికలపై భర్త తీరును ఎండగట్టింది. ఇక తన భర్తపై కోపం కసి తీర్చుకోవడానికి, అతనికి గుణపాఠం నేర్పడానికి పూనమ్ చివరకు హాంకాంగ్ వ్యాపారవేత్త కికుతో డేటింగ్ చేసిందనే వార్త అప్పట్లో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

ఇక నటి పూనమ్‌ను కలవడానికి కికు తరచుగా మన దేశానికి వచ్చేవాడనేది సమాచారం. కొన్నిసార్లు పూనమ్ కికు ను  కలవడానికి హాంకాంగ్‌కు కూడా వెళ్లేదట. అలా భర్తతో ఎప్పుడు  తగాదాలు, అపనమ్మకంతో పాటు తనను  మోసం చేసాడనే కసి పూనమ్ లో కనిపించేది. అలా భర్త వేరేకరితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంటే.. తాను తక్కువ తినలేదని ఈమె మరొకరితో అదే ఇల్లీగల్ ఎఫైర్ పెట్టుకొని సంచలనం రేపింది. ఆ తర్వాత పూనమ్, అశోక్  ఇద్దరు తమ వివాహా జీవితానికి ముగింపు పలికారు. 1997లో వీళ్లిద్దరు అధికారికంగా  విడాకులు తీసుకున్నారు.  

