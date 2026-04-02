Poonam Pandey Pregnancy: పెళ్లి కాకుండానే కడుపు తెచ్చుకున్న గ్లామరస్ బ్యూటీ..నిండు గర్భంతో ఫొటోలు లీక్..చివర్లో ట్విస్ట్?

Poonam Pandey Pregnancy News: ప్రముఖ నటి పూనమ్ పాండే గర్భం దాల్చినట్లు ఇటీవలే వార్తలు వచ్చాయి. దాంతో పాటు ఆమె గర్భంతో ఉన్న ఫొటో ఒకటి ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. అయితే అది చూసిన చాలా మంది పెళ్లి కాకుండా గర్భం ఎలా దాల్చిందంటూ అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 
మహారాష్ట్రకు చెందిన గ్లామర్ మోడల్ నుండి నటిగా మారిన పూనమ్ పాండే.. ఇటీవల ఓ ఫొటో కారణంగా ఇప్పుడు అనేక విమర్శలకు తావిస్తోంది. అయితే ఆమెపై వస్తున్న ఆ విమర్శలకు కారణం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ముంబైకి చెందిన నటి పూనమ్ పాండే తన టీనేజ్‌లోనే మోడలింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి.. అక్కడ ఆమెకు లభించిన స్పందన ఆమెను బాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్‌లా ఎంట్రీ ఇచ్చేలా చేసింది.  

ఆమె హీరోయిన్‌గా నటించిన తొలి చిత్రం 'మన నషా' కూడా వివాదాస్పద చిత్రంగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత ఆమె కొన్ని రొమాంటిక్ చిత్రాలలో నటించింది. ఆమె ఒక గ్లామరస్ నటి కూడా. కొన్ని గ్లామర్ వీడియోల ద్వారా మరింత ఫేమస్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఆమెకు భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.  

2011లో భారత్ వన్డే క్రికెట్ ప్రపంచకప్ గెలిస్తే తాను స్టేడియంలో నగ్నంగా తిరుగుతానని చెప్పి ఫోకస్ మొత్తం ఆమె వైపు తిప్పుకుంది. అదే సమయంలో ఆమెపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది.

ఈ మధ్యకాలంలో ఆమె సోషల్ మీడియాలో అర్ధనగ్న ఫోటోలను షేర్ చేస్తోంది. గతంలో క్యాన్సర్‌పై అవగాహన తెప్పించేందుకు గానూ.. ఆమె త్వరలోనే క్యాన్సర్‌తో చనిపోతున్న విషయాన్ని ప్రాంక్ చేస్తూ అనేక విమర్శలకు దారిచేసింది.

ఇప్పుడు ఆమె తన అభిమానులకు మరో షాక్ ఇచ్చింది. ఒక వ్యాపారవేత్తను పెళ్లి చేసుకుని, అతని నుండి విడిపోయి ఒంటరిగా జీవిస్తున్న ఆమె, ప్రస్తుతం గర్భవతిగా ఉన్న తన ఫోటోను షేర్ చేస్తూ అందర్ని షాక్‌కు గురిచేసింది. అయితే ఈమె పెళ్లి కాకుండానే గర్భం ఎలా దాల్చిందంటూ ఫ్యాన్స్ అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పూనమ్ పాండే నిజంగానే గర్భం దాల్చిందా లేదా ఇది కూడా ఏప్రిల్ ఫూల్ చేసిందా అనే చర్చ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆమె కుండబద్ధలు కొట్టింది. మహిళల్లో వస్తున్న గర్భ క్యాన్సర్లపై అవగాహన తెచ్చేందుకు తాను ఈ చర్య చేపట్టినట్లు చెప్పుకొచ్చింది.  

