English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Popular Actress Still In Demand After 7 Flops: వరసగా 7 ఘోరమైన ప్లాపులు.. కానీ ఆమెకు మాత్రం ఇంకా ఫుల్ డిమాండ్.. ఎవరో తెలుసా..?

Popular Actress Still In Demand After 7 Flops: వరసగా 7 ఘోరమైన ప్లాపులు.. కానీ ఆమెకు మాత్రం ఇంకా ఫుల్ డిమాండ్.. ఎవరో తెలుసా..?

Popular Actress Still In Demand After 7 Flops: సాధారణంగా ఒక హీరోయిన్ వరుసగా ఫ్లాప్ సినిమాలు ఇస్తే, ఆమెకు అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి. కానీ ఈ విషయంలో ఒక హీరోయిన్ మాత్రం అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. వరుసగా 7 సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినా..ఇప్పటికీ ఆమెకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఆ హీరోయిన్ ఎవరంటే. 
1 /5

ఎన్ని సినిమాలు ఫ్లాప్ వచ్చిన ఒక హీరోయిన్ కి మాత్రం అసలు క్రేజ్ తగ్గడం లేదు. ఆమె పూజా హెగ్డే. పూజా హెగ్డే మొదటగా తమిళంలో ముగమూడి సినిమాతో పరిచయమయ్యారు. ఆ సినిమా పెద్దగా హిట్ కాకపోయినా, ఆమెకు గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత చాలా గ్యాప్ తీసుకుని, స్టార్ హీరో విజయ్ సరసన బీస్ట్ సినిమాలో నటించారు. ఈ సినిమా విమర్శల పరంగా ఫ్లాప్‌గా నిలిచినా..కలెక్షన్ల పరంగా మాత్రం సరే అనిపించుకుంది.

2 /5

అదే సమయంలో హిందీలో ఆమె చేసిన దేవా, కిసీ కా భాయ్ కిసీ కా జాన్ లాంటి సినిమాలు కూడా ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు. ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి సినిమాలు ఫ్లాప్ కావడంతో..మీడియాలో “అన్‌లక్కీ హీరోయిన్” అనే ట్యాగ్ కూడా వచ్చింది.  

3 /5

తమిళంలో పూజా హెగ్డే తన స్వంత గొంతుతో డబ్బింగ్ చెప్పిన సినిమా రెట్రో. ఇందులో ఆమె నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. కానీ సినిమా మాత్రం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఈ సినిమాలో ఆమె సూర్య.. సరసన కనిపించారు. ఇలా మొత్తం చూస్తే వరుసగా 7 సినిమాలు ఆమె కెరీర్‌లో ఫ్లాప్‌లుగా మారాయి.

4 /5

అయినా కూడా పూజా హెగ్డేకు అవకాశాలు తగ్గలేదు. ఇటీవల రజినీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమాలో “మోనికా బెల్లూచ్చి” పాటలో ఆమె డాన్స్ చేశారు. ఆ సినిమా కూడా పెద్దగా విజయం సాధించకపోయినా, ఆమె స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌కు మంచి స్పందన వచ్చింది.

5 /5

ప్రస్తుతం కూడా పూజా హెగ్డే చేతిలో పలు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఇంకా విడుదల కాకున్న జననాయకన్ సినిమా, అలాగే కాంచనా 4లో ఒక హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. దుల్కర్ సల్మాన్ నటిస్తున్న 41వ సినిమాతో పాటు ఒక హిందీ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆమె లైనప్‌లో ఉంది. ఇలా వరుస ఫ్లాప్‌లు వచ్చినా, లుక్, డాన్స్, కమర్షియల్ అప్పీల్ వల్ల పూజా హెగ్డే ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీలో బిజీ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతున్నారు.

Popular Actress Still In Demand Pooja Hegde Flop Movies Pooja Hegde latest news Actress After Back To Back Flops Pooja Hegde Career Update

Next Gallery

Telangana Holidays: తెలంగాణలో 3 రోజులు సెలవు.. జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు.. ఎందుకంటే..?