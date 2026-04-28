Mini Air Cooler Amazon Summer Sale Offers: USB ఎయిర్ కండిషనర్ ఫ్యాన్ మంచి డిమాండ్ ఉంది. అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఇవి లభించడం వల్ల చాలామంది ఎండాకాలం కారణంగా వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే మీరు కూడా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా ఇదే మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు..
Mini Air Cooler Amazon Summer Sale Offers: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పోర్టబుల్ USB ఎయిర్ కండిషనర్ ఫ్యాన్స్ మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలా కంపెనీలు ఇలాంటి ఫ్యాన్స్ తయారు చేస్తూ వస్తున్నారు. అయితే, మీరు కూడా చీప్ ధరలోనే ఈ వేసవి కాలంలో ఈ ఫ్యాన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే అమెజాన్లో ఇలాంటి ఫ్యాన్స్పై అద్భుతమైన ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
ఇటీవలే Jazzy Pearls బ్రాండ్ విడుదల చేసిన పోర్టబుల్ USB ఎయిర్ కండిషనర్ ఫ్యాన్ చాలా చీప్ ధరలకే లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిపై వేసవి సందర్భంగా అమెజాన్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందించడమే కాకుండా.. అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటన్నింటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి భారీ తగ్గింపుతో సొంతం చేసుకోవచ్చు..
ఈ పోర్టబుల్ USB ఎయిర్ కండిషనర్ ఫ్యాన్ MRP ధర రూ.6,107 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 44 ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.3,449 లోపే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక ఇవే కాకుండా దీనిపై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..
ఇక ఈ ఏసీ ఫ్యాన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది యూఎస్బి పై పని చేస్తుంది. అంతేకాకుండా దీనిని హాస్టల్ గదులతో పాటు ఆఫీస్ డెస్కులు, చిన్న చిన్న ప్రదేశాల్లో కేవలం ఒక్కరి కోసం అద్భుతమైన గాలి పొందేందుకు వినియోగించవచ్చు. ముఖ్యంగా పిల్లల కోసం అయితే ఇది ఎంతగానో పనిచేస్తుంది.
ఇది ఫ్యాన్ లాక్ కాకుండా ఎయిర్ కూలర్గా కూడా వినియోగించవచ్చు. ఇందులో ఐస్ ముక్కలు వేయడానికి ప్రత్యేకమైన కంటైనర్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి అందులో ఐస్ ముక్కలు వేయడం వల్ల గాలి ఎంత చల్లగానో వస్తుంది. దీంతోపాటు ఇందులో గాలిని ప్యూరిఫై చేసేందుకు ప్రత్యేకమైన ఫిల్టర్స్ కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇది చాలా తక్కువ బరువు ఉంటుంది. కాంపాక్ట్ సైజులో ఉండడం వల్ల మీరు దీనిని ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ ఉంచుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిని యూఎస్బి కేబుల్ ను వినియోగించి మొబైల్ చార్జర్ లేదా ల్యాప్టాప్ పూర్తి ద్వారా కూడా ఈ ఫ్యాన్ ఎంతో సులభంగా ఎక్కడపడితే అక్కడ వినియోగించవచ్చు. ఇందులో లభించే వివిధ ఫీచర్స్ తక్కువ శబ్దాన్ని అందించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.