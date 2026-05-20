  Vijay Politics: విజయ్ సీఎం కావడానికి కారణం అదే.. పోసాని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Vijay Politics: విజయ్ సీఎం కావడానికి కారణం అదే.. పోసాని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 20, 2026, 11:40 AM IST|Updated: May 20, 2026, 11:40 AM IST

Vijay Political Strategy: తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ రాజకీయాలపై నటుడు, రచయిత పోసాని కృష్ణమురళి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్ రాజకీయాల్లో సక్సెస్ అవ్వడానికి ఆయన తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలే ప్రధాన కారణమని పోసాని తెలిపారు.

Posani Comments1/5

విజయ్

ఓ న్యూస్ ఛానల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన పోసాని.. విజయ్, పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరూ పెద్ద స్టార్ హీరోలేనని అన్నారు. అయితే ఇద్దరి రాజకీయ ప్రయాణాలను పోల్చాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడా ఇతర పార్టీలపై తీవ్ర విమర్శలు చేయలేదని పోసాని తెలిపారు. డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే, బీజేపీ వంటి పార్టీలతో పొత్తులు పెట్టుకోకుండా ఒంటరిగానే ముందుకు వెళ్లారని చెప్పారు. అదే ప్రజలకు బాగా నచ్చిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.  

Public Trust2/5

విజయ్

విజయ్ మొదటి రోజు నుంచే తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారని పోసాని అన్నారు. ప్రజల్లో నమ్మకం పెంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్లడం వల్లే ఆయనకు భారీ స్థాయిలో ఆదరణ లభించిందని తెలిపారు. రాజకీయాల్లో చాలామంది ప్రత్యర్థులను విమర్శిస్తూ ముందుకు వెళ్తారని.. కానీ విజయ్ మాత్రం అలా చేయలేదని పోసాని చెప్పారు. తాను సీఎం కావాలనే లక్ష్యాన్ని మాత్రమే ప్రజల ముందుంచారని అన్నారు.

Support From Women And Youth3/5

విజయ్‌

మహిళలు, యువతతో పాటు అన్ని వర్గాల ప్రజలు విజయ్‌ను ఆదరిస్తున్నారని పోసాని తెలిపారు. ప్రజల్లోకి నేరుగా వెళ్లి నమ్మకం సంపాదించుకోవడం వల్లే ఆయనకు ఇంత క్రేజ్ వచ్చిందని చెప్పారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను విజయ్ తప్పకుండా అమలు చేయాలని పోసాని అన్నారు. ఒకవేళ హామీలు నెరవేర్చలేకపోతే సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయాలని కూడా వ్యాఖ్యానించారు. అయితే విజయ్ మంచి పాలన అందిస్తారని తనకు నమ్మకం ఉందన్నారు.

NTR Example4/5

ఎన్టీఆర్‌

1983లో ప్రజలు ఎన్టీఆర్‌ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించారని పోసాని గుర్తు చేశారు. ప్రజలు ఎప్పుడూ మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్న నాయకులను ఆదరిస్తారని తెలిపారు. విజయ్ కూడా ప్రజల్లో అలాంటి నమ్మకాన్ని పెంచుకున్నారని అన్నారు.

Vijay 5/5

విజయ్

నాయకులు రాజుల్లా కాకుండా ప్రజలకు సేవ చేసే వ్యక్తుల్లా ఉండాలని పోసాని పేర్కొన్నారు. విజయ్ కూడా ప్రజల కోసం పనిచేస్తే ఇంకా గొప్ప నాయకుడిగా నిలుస్తారని అభిప్రాయపడ్డారు.

