Post Office: అదిరిపోయే పోస్టాఫీస్‌ స్కీమ్‌.. రూ.755 కడితే చాలు రూ.15 లక్షల బెనిఫిట్‌, పిల్లల చదువు, పెళ్లికీ బెస్ట్‌ ప్లాన్‌!

Post Office Group Insurance Plan: పోస్ట్ ఆఫీస్ సాధారణ ప్రజల కోసం అనేక పథకాలను ప్రవేశపెట్టింది. అయితే రూ.755 ప్రీమియంతో రూ.15 లక్షలు పొందే బీమా సౌకర్యం కూడా కల్పించింది. ఇది ఎంతో మంది జీవితాలను కూడా నిలబెట్టింది. ప్రమాదం ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో చెప్పలేము. కాబట్టి ఇలాంటి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తీసుకోవడం వల్ల కుటుంబానికి కూడా ఆర్థిక భరోసాగా నిలుస్తుంది. కేవలం ఏడాదికి రూ. 755 చెల్లిస్తే చాలు రూ.15 లక్షల బీమా పొందే ఈ బంపర్ స్కీం గురించి తెలుసుకుందాం.
పోస్ట్ ఆఫీస్ రూ.755 ప్రీమియంతో రూ.15 లక్షల పొందే బంపర్ స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టింది. ఇది ప్రమాదం జరిగిన వారి కుటుంబానికి ఎంతగానో ఆర్థిక భరోసా అందించడంతోపాటు వారు పిల్లల చదువులకు.. పెళ్లిళ్లకు కూడా బాసటగా నిలుస్తుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్లో మీరు ఏడాదికి కేవలం రూ. 755 ప్రీమియం చెల్లిస్తే చాలు రూ.15 లక్షలు సులభంగా పొందవచ్చు.
ఈ ప్రమాద బీమా.. బీమాదారుడు చనిపోయినా, శాశ్వత అంగవైకల్యం కలిగినా ఈ నగదును అందిస్తారు. ఆస్పత్రి పాలైతే ఖర్చులకు కొంత డబ్బును అందిస్తుంది. దీంతోపాటు వారి పిల్లల చదువులకు రూ.లక్ష, పెళ్లిళ్లు జరిగినప్పుడు రూ.1 లక్ష చెల్లిస్తుంది.
ఏడాదికి రూ.755 అంటే నెలకు కేవలం రూ.62 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ సమయంలో మీ కుటుంబానికి ఎంతో ఆర్థిక భరోసాను అందిస్తుంది. ఈ యాక్సిడెంట్ పాలసీ సులభంగా మీ దగ్గరలోని పోస్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్లి పొందవచ్చు.
ఈ యాక్సిడెంటల్ బీమా తీసుకోవడం వల్ల రూ.15 లక్షలు పొందుతారు. ఇది ఒక గ్రూప్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ప్రారంభించింది. హెల్త్ ప్లస్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ అని పిలుస్తారు. ఏడాదికి రూ.755 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇది ఎల్ఐసీ, టాటా ఏఐజితో టై అప్ అయి ఉంది.
ఈ రూ. 15 లక్షలు బీమాదారుడు చనిపోయిన తర్వాత.. లేకపోతే శాశ్వతంగా అంగవైకల్యం పొందినప్పుడు వస్తుంది. అంతేకాదు ఒకవేళ పాలసీదారుడు బతికే ఉంటే యాక్సిడెంట్ ఖర్చులకు లక్ష రూపాయలు, డైలీ హాస్పిటల్ వెయ్యి రూపాయలు, ఐసీయూకి రూ.2000, బోన్ ఫ్రాక్చర్ జరిగినప్పుడు రూ.25000 అందిస్తుంది.
ఇది పాలసీ తీసుకోవడం వల్ల రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగిన బాధితుల హాస్పిటల్ ఖర్చులకు, అంగవైకల్యం ఏర్పడినప్పుడు, మెడిసిన్ ,నర్సింగ్ చార్జీలకి, వారి కుటుంబాల ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్కు కూడా ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇందులో బోనస్ ఆప్షన్ పది లక్షల కూడా రూ.299 ప్రీమియం చెల్లిస్తే లభిస్తుంది.
ఈ బీమాకు మీరు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ లో ఖాతా ఓపెన్ చేసి ఆధార్ పాన్ కార్డు కేవైసీ చేయించుకోవాలి. రూ.755 ప్లాన్ ప్రీమియం చెల్లించి డిజిటల్ ఇన్సూరెన్స్ సర్టిఫికెట్ను కూడా పొందవచ్చు. ప్రతి ఏడాది ఈ ప్లాన్ రెన్యువల్ చేయాల్సి ఉంటుంది.