/Post Office: నెలకు చేతినిండా డబ్బులు.. భార్యాభర్తలు కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే వచ్చే లాభాలు ఇవే!

Post Office Monthly Income Scheme: పోస్ట్ ఆఫీస్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా అనేక పథకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందులో మీరు నెలవారీ ఆదాయం కోసం ఒక స్కీమ్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇది గ్యారెంటీ రిటర్న్స్తో పాటు మీకు ప్రతి నెల వడ్డీని అందిస్తుంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పోస్ట్ ఆఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ (POMIS) అనేది వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పథకం. ఇందులో మీరు ఐదేళ్ల పాటు పెట్టుబడి పెడితే, నెలవారీగా ఆకర్షణీయమైన వడ్డీని పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా, మెచ్యూరిటీ సమయం వచ్చినప్పుడు మీ డబ్బును ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు.
మీరు కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ముపై మంచి లాభాలు పొందాలనుకుంటే, మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ ఒక ఉత్తమమైన ఎంపిక. ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ స్కీమ్ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు లోనవదు కాబట్టి, మీ పెట్టుబడి పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఎటువంటి నష్టం వచ్చే ప్రమాదం లేకుండా మీరు ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
ఈ పథకం మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ నెలవారీ ఆదాయ పథకంలో మీరు ఒకేసారి పెట్టుబడి పెడితే, ప్రతి నెల వడ్డీ అందుతుంది. ప్రస్తుతం దీనిపై రూ.7.5 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది, అది క్రమంగా మీ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.
ఉదాహరణకు, మీరు ఈ స్కీమ్లో రెండు లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే, రూ.7.5 శాతం వడ్డీ రేటుతో ఏడాదికి సుమారు రూ. 15 వేల వడ్డీ వస్తుంది. ఈ వడ్డీ ప్రతి నెలా మీ ఖాతాలోకి చేరుతుంది. దీని మెచ్యూరిటీ కాలపరిమితి ఐదేళ్లు, ఈ ఐదేళ్లపాటు మీకు వడ్డీ లభిస్తూనే ఉంటుంది.
అదే మీరు ఈ MIS స్కీమ్లో జాయింట్ అకౌంట్ రూ.15 లక్షలు పెడితే మంచి రిటర్న్స్ పొందుతారు. ఒక వ్యక్తి జాయింట్ ఖాతాలో పది లక్షలు జమ చేస్తే, రూ.7.5 శాతం వడ్డీతో ప్రతి నెల రూ.9,250 వడ్డీ లభిస్తుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఈ డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకునే సదుపాయం ఉంది.
అయితే, ఒక సంవత్సరం పూర్తయ్యే లోపు డబ్బును తీసుకోకూడదు. మూడు సంవత్సరాల లోపు ఖాతాను మూసివేస్తే, మొత్తం సొమ్ము నుండి 2 శాతం కట్ చేసి మిగిలినది ఇస్తారు. మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఉపసంహరించుకుంటే మాత్రం 1 శాతం పెనాల్టీ పడుతుంది.