Post Office Scheme: చిన్న పొదుపు ..పెద్ద మొత్తం.. రోజుకు రూ. 300పొదుపు చేస్తే చేతికి రూ. 15లక్షలు..!!

Post Office 300 per month RD Scheme: ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ తమ భవిష్యత్తు కోసం ఒక పెద్ద నిధిని నిర్మించుకోవాలని కలలు కంటారు. కానీ ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. అటువంటి వారి కోసం పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ ఒక అద్భుతమైన మార్గంగా నిలుస్తోంది. చిన్నా చితకా వ్యాపారులు, ఉద్యోగులు ఎవరైనా సరే.. రోజుకు కేవలం రూ. 300 ఆదా చేస్తూ లక్షాధికారి అయ్యే అవకాశం ఇక్కడ ఉంది. అవును రోజుకు రూ. 300 ఆదా చేస్తే 15లక్షలు మీ చేతికి అందుతాయి ఎలాగో తెలుసుకుందాం.
పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ అనేది ఒక సురక్షితమైన.. రిస్క్-రహిత పెట్టుబడి పథకం. ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్స్లోని SIP లాగా పనిచేస్తుంది. అంటే మీరు ప్రతి నెలా ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని ఇందులో జమ చేయవచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై ప్రభుత్వం 6.70శాతం వార్షిక వడ్డీని అందిస్తోంది.
రోజుకు రూ. 300తో రూ. 15 లక్షలు ఎలా? మీరు లక్షల రూపాయల నిధిని నిర్మించుకోవడానికి అనుసరించాల్సిన సింపుల్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఉంది: రోజువారీ పొదుపు: రూ. 300 నెలవారీ పెట్టుబడి: రూ. 9,000 (300 x 30) మొదటి 5 ఏళ్లలో: మీ అసలు పెట్టుబడి రూ. 5.40 లక్షలు అవుతుంది. వడ్డీతో కలిపి ఇది రూ. 6 లక్షల పైమాటే. మరో 5 ఏళ్లు పొడిగిస్తే: అంటే మొత్తం 10 సంవత్సరాల పాటు మీరు పెట్టుబడి కొనసాగిస్తే, మీ అసలు డిపాజిట్ రూ. 10,80,000 అవుతుంది. మెచ్యూరిటీ మొత్తం: 10 ఏళ్ల చివరలో 6.7శాతం వడ్డీతో కలిపి మీకు ఏకంగా రూ. 15,20,889 అందుతాయి. ఇందులో కేవలం వడ్డీ రూపంలోనే మీరు రూ. 4,40,889 పొందుతారు.
ఈ పథకం ఎవరికి అనుకూలం? తక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారు: నెలకు రూ. 100తో కూడా ఈ ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు. సురక్షితం కావాలనుకునే వారు: స్టాక్ మార్కెట్ రిస్క్ లేకుండా ప్రభుత్వ గ్యారెంటీతో డబ్బు దాచుకోవాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్. పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం: 10 ఏళ్లు పైబడిన మైనర్ల పేరుతో కూడా ఈ ఖాతా తెరవవచ్చు.
ఖాతాలోని ప్రత్యేకతలు: ఈ పథకంలో మరో గొప్ప సౌకర్యం ఏమిటంటే.. మీకు అత్యవసరంగా డబ్బు అవసరమైతే ఖాతాను మూసివేయాల్సిన అవసరం లేదు. 12 నెలల పాటు క్రమం తప్పకుండా వాయిదాలు చెల్లిస్తే, మీ ఖాతాలోని నిల్వలో 50% వరకు రుణం పొందే వెసులుబాటు ఉంది. ఖాతా తెరిచిన 3 సంవత్సరాల తర్వాత ముందస్తుగా క్లోజ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
ఖాతా ఎలా తెరవాలి? మీరు సమీపంలోని ఏదైనా పోస్ట్ ఆఫీస్కు వెళ్లి ఈ ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు. దీని కోసం మీకు పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ ఖాతా ఉండాలి. ఆధునిక కాలానికి తగ్గట్టుగా మొబైల్ బ్యాంకింగ్ లేదా ఇ-బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా ఈ ఖాతాను సులభంగా నిర్వహించవచ్చు.