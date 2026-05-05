Post Office Rules 2026:భారతదేశంలో పోస్టాఫీస్ సేవింగ్స్ వ్యవస్థలో 2026 నుంచి ముఖ్యమైన మార్పులు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇప్పుడు పోస్టాఫీస్లో చేసే చాలా ఆర్థిక లావాదేవీలకు PAN (పర్మనెంట్ అకౌంట్ నంబర్) తప్పనిసరిగా మారింది. ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం పారదర్శకతను పెంచడం, పన్ను ఎగవేతను తగ్గించడం ముఖ్యాంశాలు.
కొత్త నియమాల ప్రకారం, పోస్టాఫీస్లో ఖాతా ఓపెన్ చేయడం, డబ్బు డిపాజిట్ చేయడం, విత్డ్రా చేయడం, అలాగే టైం డిపాజిట్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వంటి అన్ని ముఖ్యమైన పనులకు PAN నంబర్ ఇవ్వాలి. ఇది 2026 ఆదాయపు పన్ను నియమాలలో భాగంగా తీసుకున్న నిర్ణయం. ఈ మార్పులు చిన్న పొదుపు పథకాలను కూడా పన్ను వ్యవస్థలోకి తీసుకురావడానికి సహాయపడతాయి.
అయితే, PAN లేని వారు కూడా లావాదేవీలు చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అలాంటి వారు Form 97 అనే కొత్త ఫారమ్ను సమర్పించాలి. ఇందులో వారి పేరు, చిరునామా, లావాదేవీ వివరాలు మరియు అవసరమైన పత్రాలు ఇవ్వాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా PAN లేకపోయినా ఆ లావాదేవీలు రికార్డ్లో ఉంటాయి.
ఇంకో ముఖ్యమైన మార్పు Form 121. ఇప్పటివరకు వడ్డీపై TDS తగ్గించుకోవడానికి 15G మరియు 15H అనే రెండు వేర్వేరు ఫారమ్లు ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటి స్థానంలో ఒకే Form 121 తీసుకొచ్చారు. ఈ ఫారమ్ను ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఒకసారి సమర్పించాలి. మొత్తం ఆదాయం పన్ను పరిధిలోకి రాకపోతే మాత్రమే ఈ ఫారమ్ ఉపయోగపడుతుంది.
పోస్టాఫీస్ అధికారులు ఈ ఫారమ్ను స్వీకరించి, వివరాలను చెక్ చేసి, కనీసం 7 సంవత్సరాలు రికార్డుగా ఉంచాలి. ఇది భవిష్యత్తులో అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ మార్పులు వెంటనే అమల్లోకి వచ్చినప్పటికీ, కొన్ని టెక్నికల్ మార్పులు పూర్తయ్యే వరకు పాత విధానం కొంతకాలం కొనసాగుతుంది.